13:23
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Президент Австрии посетит Украину

75 Читати новину українською
Президент Австрии посетит Украину
Президент Австрии посетит Украину / eurointegration.com.ua

На следующей неделе президент Австрии Александер Ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауэр в сопровождении министра иностранных дел Карин Кнайссль и большой делегации по вопросам экономики и культуры осуществят визит в Киев и Львов.

Об этом сообщило информационное агентство UNN со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также: Украинский олигарх устроил роскошную вечеринку во Франции: видео

Визит начнется во вторник, 13 марта. Запланирована прогулка по старому городу и общение с представителями гражданского общества и студентами. Вечером запланирована встреча с представителями австрийской экономики, а также с австрийцами, вовлеченными в работу ОБСЕ и другие международные организации.

В среду 14 марта запланировано возложения венков к Могиле неизвестного солдата, возложение колосьев зерна к Мемориалу жертв Голодомора в знак памяти искусственно вызванной голодной смерти миллионов украинцев в 1932–1933 годах, а также возложение цветов в знак памяти погибших на Майдане в 2014 году.

Читайте также: Андрей Садовый предложил давать украинское гражданство украинской диаспоре

В рамках визита состоятся переговоры тет-а-тет двух президентов и переговоры с участием делегации. Министр иностранных дел Карин Кнайссль подпишет соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования. Сразу же после совместного подхода к прессе двух президентов австриец Кристоф Отто из организации Global 2000 будет награжден Президентом Порошенко украинским орденом за свой проект помощи детям Чернобыля.

После обеда президенты примут участие в экономическом форуме. Официальная часть визита в Киеве завершится переговорами с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

На третий день пребывания в Украине Ван дер Беллен и Дорис Шмидауэр посетят Львов. После прогулки и записи в книге почетных гостей города запланирован визит в австрийскую библиотеку. В конце своего пребывания в Украине президент зачитает доклад и пообщается со студентами в Украинском католическом университете.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Гройсман Австрия Австралия Новости Киева Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
132
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1224
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
464
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1115
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2464
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук