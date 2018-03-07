Президент Австрии посетит Украину

На следующей неделе президент Австрии Александер Ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауэр в сопровождении министра иностранных дел Карин Кнайссль и большой делегации по вопросам экономики и культуры осуществят визит в Киев и Львов.

Об этом сообщило информационное агентство UNN со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

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Визит начнется во вторник, 13 марта. Запланирована прогулка по старому городу и общение с представителями гражданского общества и студентами. Вечером запланирована встреча с представителями австрийской экономики, а также с австрийцами, вовлеченными в работу ОБСЕ и другие международные организации.

В среду 14 марта запланировано возложения венков к Могиле неизвестного солдата, возложение колосьев зерна к Мемориалу жертв Голодомора в знак памяти искусственно вызванной голодной смерти миллионов украинцев в 1932–1933 годах, а также возложение цветов в знак памяти погибших на Майдане в 2014 году.

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В рамках визита состоятся переговоры тет-а-тет двух президентов и переговоры с участием делегации. Министр иностранных дел Карин Кнайссль подпишет соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования. Сразу же после совместного подхода к прессе двух президентов австриец Кристоф Отто из организации Global 2000 будет награжден Президентом Порошенко украинским орденом за свой проект помощи детям Чернобыля.

После обеда президенты примут участие в экономическом форуме. Официальная часть визита в Киеве завершится переговорами с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

На третий день пребывания в Украине Ван дер Беллен и Дорис Шмидауэр посетят Львов. После прогулки и записи в книге почетных гостей города запланирован визит в австрийскую библиотеку. В конце своего пребывания в Украине президент зачитает доклад и пообщается со студентами в Украинском католическом университете.