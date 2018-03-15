Президент Австрии начал свой визит во Львов с посещения Ратуши

Федеральный президент Республики Австрия посетил Львов в рамках официального визита в Украину.

Сегодня утром Александер Ван дер Беллен встретился с городским головой Львова Андреем Садовым. В составе делегации были также жена австрийского президента Дорос Шмидауэр, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, посол Австрии в Украине Гермине Поппелер и почетный консул Австрии во Львове Маркиян, пишет издание ZAXID.NET.

Во время встречи городской председатель Львова Андрей Садовый представил Ван дер Беллену несколько городских проектов, имеющих непосредственное отношение к Австрии. В частности, культурно-художественный проект "Фабрика повидла" и фестиваль классической музыки LvivMozArt. посвященный музыкальному наследию младшего сына Моцарта, который жил и работал во Львове в течение 30 лет. Это совместная инициатива украинского дирижера Оксаны Линей и города Львова. "Будем иметь за честь, если вы, как наш гость, присоединитесь к нам на LvivMozArt", – добавил Андрей Садовый.

Также он отметил, что Львов и Украина обеспокоены проектом строительства газопровода "Северный поток-2".

Польша, Латвия и Литва подписали открытое письмо к парламентам европейских государств, в котором выражают обеспокоенность относительно энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока-2",

– добавил Андрей Садовый, и предложил Австрии присоединиться к этому заявлению.

Напомним, что в ходе визита во Львов Александер Ван дер Беллен встретится также с руководством Львовской области, а также пообщается с молодежью. Вместе с президентом во Львов приехала также делегация представителей деловых и бизнес-кругов Австрии.