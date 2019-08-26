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      Президент Бразилии грубо оскорбил Брижит Макрон из-за возраста и внешности: фотодоказательство

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      Супруги Макрон и Болсонара
      Супруги Макрон и Болсонара / Коллаж 24 канала

      Конфликт между президентом Бразилии Жаиром Мессиасом Болсонару и президентом Франции Эммануэлем Макроном набирает новые обороты. На этот раз Болсонару грубо оскорбил 66-летнюю первую леди Франции Бриджит Макрон.

      Публичный спор президентов начался с того, что Макрон раскритиковал Болсонару из-за недостаточной реакции на непрерывные лесные пожары в Амазонии. Лидер Франции даже предложил обсудить ситуацию на саммите G7. В то же время, Болсонару назвал это внутренним делом Бразилии и обвинил коллегу в "колониальном мышлении".

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      На защиту бразильского лидера выступил один из пользователей сети. Он разместил две фотографии, насмешливо сравнив первых леди Франции и Бразилии: на одной изображен Болсонару с 37-летней супругой Мишель, на второй – Макрон с 66-летней женой Бриджит.

      "Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару", – написал юзер.

      В ответ на это бразильский президент написал: "Не унижайте мужчину, ха-ха-ха".

      Комментарий Болсонару под коллажем с Макронами / скрин

      Это изрядно разозлило Эммануэля Макрона. Он заявил, что Бразилия заслуживает лидера, который занимался бы делами, а не проявлял неуважение к его жене.

      Что я могу сказать? Это печально. Я думаю, что бразильским женщинам стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который будет вести себя нормально,
      – отметил Макрон.

      Что известно о Бриджит Макрон?
      Первая леди Франции на 24 года старше своего мужа. Она была его учительницей французского языка. Несмотря на большую разницу в возрасте, семья президента Франции Эммануэля Макрона стала примером настоящей любви и живет вместе около 20 лет.

      Модные журналы Франции нарекли Бриджит Макрон "иконой стиля". Во время каждого выхода, даже будничного, она демонстрирует роскошный вкус в выборе одежды. Женщина предпочитает одежду от двух крупнейших французских модных домов – Dior и Louis Vuitton.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости LifeStyle Скандал Новости Франции Бразилия Эммануэль Макрон
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