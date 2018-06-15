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Президент Чехии устроил шоу для журналистов и сжег большие красные трусы: видео

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Президент Чехии сжег большие красные трусы
Президент Чехии сжег большие красные трусы / Кадр из видео

Президент Чехии 73-летний Милош Земан устроил перформанс возле своей резиденции в крепости Пражский град.

Он пригласил журналистов на брифинг, однако его тема объявлена не была.

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Уже во время встречи выяснилось, что президент решил устроить перед представителями СМИ показательное шоу и сжечь гигантские красные трусы.

Время нижнего белья в политике закончено. Политику следует проводить на основе обмена серьезными аргументами, а не на основе нижнего белья,
– торжественно заявил Земан.

Сожжение большого куска красной ткани происходило под наблюдением пожарных.

Земан заявил, что администрация президента за одну крону купила эти трусы у комитета по управлению государственным имуществом, где они хранились после акции чешской арт-группы Ztohoven.

В сентябре 2015 года представители этой организации, переодевшись сажотрусами, сняли с крыши Пражского града флаг президента Чехии заменили красными трусами, назвав их флагом "человека, который ничего не стесняется".

Смотрите видео, как президент Чехии сжег большие красные трусы:

 

Теги: Новости политики Курьезные новости Чехия
Источник: 24 Канал
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