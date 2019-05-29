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      Президент Чехии вступился за "Северный поток-2" и намекнул, чтобы другие не вмешивались

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      Президент Чехии Милош Земан поддержал "Северный поток-2"
      Президент Чехии Милош Земан поддержал "Северный поток-2" / ТАСС

      Скандальный "Северный поток-2" отвечает экономическим интересам Чехии. В то же время российский газопровод не должен беспокоить Соединенные Штаты Америки.

      Он добавил, что Германия и Россия договорились о проекте, а другим нечего комментировать, об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Lidovky.

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      Земан также не понимает, почему строительство "Северного потока-2" осуждают в Вашингтоне.

      Я не вижу причин, почему "старший брат "за океаном должен говорить, должен ли газопровод служить своей цели,
      – сказал он.

      Земан добавил, что Чехия бедна на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ. По его словам, страна может выбирать между двумя варинатами.

      "У нас есть два варианта – либо импортировать сжиженный природный газ из-за границы, либо импортировать его с другой стороны земного шара в несжиженном виде. Проблема в том, что сжиженный газ минимум на 30% дороже. Разница в цене слишком велика, чтобы ее игнорировать", – утверждает Земан.

      Сейчас российский морской газопровод в обход Украины готов уже на 48% (примерно 1,1 тысячи километров). Глава Кремля Владимир Путин отмечает, что Россия ни при каких обстоятельствах не откажется от строительства газопровода "Северный поток-2".

      Кто еще против "Северного потока-2"?

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Именно Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство. Общественные слушания в Дании относительно маршрута газопровода в водах к югу от Борнхольма пройдут 19 июня.

      "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.

      Что такое "Северный поток-2"?Это-вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.маршрут Маршрут "Северного потока-2": карта

      Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2".

      В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Новости России Газ Чехия
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