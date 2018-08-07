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Президент "Днепра-1" просит космическую сумму за трансфер 18-летнего футболиста в "Динамо"

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Юрий Береза назвал нереальную сумму за трансфер Владислава Супряги
Юрий Береза назвал нереальную сумму за трансфер Владислава Супряги

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза опроверг слухи о возможной продаже форварда команды Владислава Супряги в "Динамо".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну – его цена не ниже цены реалмадридовского Лунина! И это – не три, шесть или 10 миллионов евро. Цена Влада Супряги – 15 миллионов евро, а с каждым днем она может расти еще на несколько сотен тысяч. Если кто сможет и способен предложить именно такую цену – пожалуйста, начнем переговоры,
– заявил Береза.

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра", но на профессиональном уровне начал играть за СК "Днепр-1". В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно проявил себя на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.

Напомним, по информации СМИ, 6 августа стало известно, что Супряга стал игроком "Динамо", а вскоре о трансфере объявят официально.

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Теги: Новости спорта Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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