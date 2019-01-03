Президент должен быть стратегом и видеть развитие Украины на десятки лет вперед, – Садовый

Элементы гибридной войны, которые применяет агрессор против Украины, часто и власть использует против собственных граждан.

Такое мнение высказал Андрей Садовый во время выступления на съезде партии "Самопомич" в Киеве.

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По словам Садового, украинцы никогда не будут иметь уважения в мире, если внутри страны не будет уважения граждан к власти. "Вместо этого политикум Украины грабит собственный народ. И побороть коррупцию можно, если есть политическая воля. Ни НАБУ, ни суды не смогут сделать того, что сможет сделать первое лицо страны, если оно твердо заботится за верховенство права", – отметил городской председатель Львова.

Президент должен заниматься внешней политикой. Президент – главнокомандующий. Так зачем я рассказываю о городах, об экономике? По моему глубокому убеждению, Президент в первую очередь должен быть стратегом и видеть развитие Украины на десятки лет вперед,

– отметил Андрей Садовый.

Также он напомнил, что в 2006, когда впервые Садового избрали на должность главы города, Львов имел гораздо больше проблем, чем другие города страны. "Но мы поставили себе цель, разработали стратегию, собрали классных людей со всей Украины и очень тяжело работали", – подытожил Садовый.

Напомним, ранее Андрей Садовый выразил позицию, что "ребята, которые на передовой, должны получать как минимум тысячу долларов в месяц, и это должна быть принципиальная позиция украинского государства".