Президент должен отстраниться и дать правоохранительным органам работать,– Садовый о коррупции

Украина по уровню коррупции является лидером среди европейских стран. Об этом говорят на всех крупных встречах, когда встречаются главы государств. Поэтому у президента не имеет другого варианта, как быть максимально отстраненным и дать возможность работать правоохранительной системе.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Политик отметил, что в Украине сейчас именно тот период, когда должны происходить не только резонансные расследования или судебные процессы, но и приниматься резонансные приговоры и наказания.

Почему-то я к Антикоррупционному суду имею доверие,

– отметил Садовый.

По его мнению, учитывая, что все депутаты, которые имеют наибольшее количтество антикоррупционных кейсов, будут фигурантами в конечном случае Антикоррупционного суда, то этот суд будет принимать честные приговоры.

► Садовый о снятии неприкосновенности

Мэр Львова отметил, что после отмены неприкосновенности увеличится количество подозрений, поскольку, как правило, нардепы шли в парламент, чтобы спрятаться от уголовных преследований.

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По его мнению, примеры разных стран, таких как Румыния или Израиль, должны стать образцовыми моделями для Украины. В этих государствах наказания получали даже те, кто занимали самые высокие руководящие должности.

Он пояснил, что когда политики идут к власти, хотят служить людям и при этом много обещают, то они должны быть готовым понести наказание в случае совершения правонарушений.

► Роль президента в борьбе с коррупцией

По словам Садового, в Украине именно президент всегда принимал решения в отношении политиков, министров, и только с его разрешения можно было начинать проводить расследование. Зато сейчас, наоборот, глава государства должен отстраниться и дать правоохранительным органам работать без давления.