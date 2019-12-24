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      Президент должен отстраниться и дать правоохранительным органам работать,– Садовый о коррупции

      15 Читати новину українською
      В Украине президент всегда оказывал давление на правоохранительную систему / 24 канал

      Украина по уровню коррупции является лидером среди европейских стран. Об этом говорят на всех крупных встречах, когда встречаются главы государств. Поэтому у президента не имеет другого варианта, как быть максимально отстраненным и дать возможность работать правоохранительной системе.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

      Интересно: Ррекордсмены в Раде: кто из нардепов имеет больше всего антикоррупционных кейсов

      Политик отметил, что в Украине сейчас именно тот период, когда должны происходить не только резонансные расследования или судебные процессы, но и приниматься резонансные приговоры и наказания.

      Почему-то я к Антикоррупционному суду имею доверие,
      – отметил Садовый.

      По его мнению, учитывая, что все депутаты, которые имеют наибольшее количтество антикоррупционных кейсов, будут фигурантами в конечном случае Антикоррупционного суда, то этот суд будет принимать честные приговоры.

      ► Садовый о снятии неприкосновенности

      Мэр Львова отметил, что после отмены неприкосновенности увеличится количество подозрений, поскольку, как правило, нардепы шли в парламент, чтобы спрятаться от уголовных преследований.

      Читайте также: Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии

      По его мнению, примеры разных стран, таких как Румыния или Израиль, должны стать образцовыми моделями для Украины. В этих государствах наказания получали даже те, кто занимали самые высокие руководящие должности.

      Он пояснил, что когда политики идут к власти, хотят служить людям и при этом много обещают, то они должны быть готовым понести наказание в случае совершения правонарушений.

      ► Роль президента в борьбе с коррупцией

      По словам Садового, в Украине именно президент всегда принимал решения в отношении политиков, министров, и только с его разрешения можно было начинать проводить расследование. Зато сейчас, наоборот, глава государства должен отстраниться и дать правоохранительным органам работать без давления.

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      63253
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Президент Украины Новости Украины Коррупция Антикоррупционный суд Андрей Садовой
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