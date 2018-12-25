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      Президент Федерации баскетбола Украины заплатит игроку сборной за травму

      14 Читати новину українською
      Александр Кобец
      Александр Кобец

      Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал травму игрока сборной Украины Александра Кобца.

      24 канал писал, что Кобец травмировал колено в матче со Словенией и пропустит остаток сезона. С нынешнего сезона Александр выступает за фарм-клуб команды НБА "Вашингтон Уизардс" в G-Лиге.

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      Я лично заплачу Кобцу за травму, потому что он выполнил все наши договоренности. Я за Сашей смотрю, как отец, чтобы он не ошибся. Он такой человек, что за ним нужно смотреть. Сейчас он стал на путь. Он хочет стать игроком НБА. Я считаю, что у него есть все шансы. Он приехал в сборную и вынес Словению. За это я благодарен ему. К сожалению, его эмоции привели к ненужной травме. Сейчас его будут оперировать в США. Я взял на себя все расходы. Надеюсь, что летом он начнет играть и будет одним из ведущих игроков сборной Украины,
      – сказал Бродский.

      Напомним, что Федерация баскетбола объявила о старте продаж билетов на последний домашний матч сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2019.

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      Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
      Источник: 24 Канал
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