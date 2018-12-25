Президент Федерации баскетбола Украины заплатит игроку сборной за травму

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал травму игрока сборной Украины Александра Кобца.

24 канал писал, что Кобец травмировал колено в матче со Словенией и пропустит остаток сезона. С нынешнего сезона Александр выступает за фарм-клуб команды НБА "Вашингтон Уизардс" в G-Лиге.

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Я лично заплачу Кобцу за травму, потому что он выполнил все наши договоренности. Я за Сашей смотрю, как отец, чтобы он не ошибся. Он такой человек, что за ним нужно смотреть. Сейчас он стал на путь. Он хочет стать игроком НБА. Я считаю, что у него есть все шансы. Он приехал в сборную и вынес Словению. За это я благодарен ему. К сожалению, его эмоции привели к ненужной травме. Сейчас его будут оперировать в США. Я взял на себя все расходы. Надеюсь, что летом он начнет играть и будет одним из ведущих игроков сборной Украины,

– сказал Бродский.

Напомним, что Федерация баскетбола объявила о старте продаж билетов на последний домашний матч сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2019.

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