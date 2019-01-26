Президент Федерации борьбы Грузии избил цепью двукратного чемпиона Европы: видео драки

Президент Федерации борьбы Грузии Тамаз Гегешидзе задержан по обвинению в избиении спортсмена в ходе чемпионата страны по греко-римской борьбе.

Соревнования проходили в тбилисском Дворце спорта с 10 по 13 января, но видео с места событий появилось в сети позже.

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В финальной схватке в весовой категории до 87 кг встречались двукратный чемпион Европы Зураб Датунашвили и Роберт Коблиашвили. Судья дал бал в пользу последнего, что возмутило чемпиона. Ситуация быстро переросла в драку с участием команд спортсменов и болельщиков, в которой пострадал именно Датунашвили.

На видео показали, как президент Федерации борьбы ударил его по лицу железной цепью, а затем несколько раз кулаком. Несколько человек растягивали президента Федерации и спортсмена, у которого лицо было в крови.

Президент Федерации борьбы Грузии избил спортсмена: смотрите видео

24 канал писал, что грузинский боксер Ливан Шония несколько раз ударил своего тренера после поражения от болгарина Спаса Генова. Получив удар от Шонии, его наставник в долгу не остался и тут же нанес ответный удар.

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