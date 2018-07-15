Президент ФИФА назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Джанни Инфантино заявил, что считает российский мундиаль лучшим в истории проведения чемпионатов мира.

Президент ФИФА сказал, что чемпионат мира-2018 по футболу помог изменить взгляд людей на Россию.

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Инфантино в подтверждение своих слов привел соответствующую статистику. Функционер отметил, что турнир собрал более трех миллиардов телезрителей, и привлек более миллиона болельщиков в России. Он также высоко отозвался о применении системы видеопомощи арбитрам (VAR) и работе волонтеров.

"Я 20 лет в футболе, мне есть с чем сравнивать: это моя работа. Уровень инфраструктуры: арены, аэропорты. Это лучшее, что было на мундиале", – заявил глава ФИФА.

Ранее украинские и мировые культурные деятели обратились к руководству всех стран-участниц ЧМ-2018 с призывом бойкотировать его, настаивая, что это будет "футбол в крови" и напоминая о заключенных в РФ украинских политзаключенных, в частности Олеге Сенцове, оккупации Крыма, войне на Донбассе, катастрофе MH17.