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      24 Канал Блоги Леонид Швец
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Леонид Швец

      Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым

      642
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Зеленский известный мастер произносить тексты. Текстам бы смысла и чувства, которые бы бесспорно определяли в нем лидера большой и трудной страны.

      Все помнят, наверное, кинофильм с названием "Король говорит!", где на примере Георга VI показана важность того, что думает, чувствует и говорит своему народу лидер, пусть и символический лидер страны, оказавшейся перед тяжелыми испытаниями. Как много его слова значат для него самого и для других.

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      В длинном, 12-минутном ролике, который выложил в понедельник на своей странице в Facebook Владимир Зеленский, главное – это сообщение о том, что теперь такие видеоотчеты будут появляться регулярно, как минимум раз в неделю. Остальное можно было и не смотреть всем, кто сколько-нибудь следит за новостями, президент просто по пути пешком на работу пересказал их сводку.

      Создается впечатление совершенно расточительного отношения ко времени главы государства. Новости пересказать мог бы кто-то более бесполезный, например, такой персонаж с совершенно загадочным кругом обязанностей, как Юлия Мендель. Но Юле, видимо, некогда заниматься глупостями, и дополнительная нагрузка упала на Владимира. Причем, как было сказано, отныне на постоянной основе.

      Решение странное. С новостным освещением деятельности первого лица, да и новой власти в целом, как раз проблем нет, с некоторых пор, собственно, некого больше и освещать. Что происходит наверху в общих деталях ясно. Не всегда понятно, зачем и что дальше.

      Вот по этой части "слуги" сильно проигрывают оппонентам, которые, обладая тотальным превосходством в информационных ресурсах, настойчиво проводят тезис, что любые действия Зеленского и его людей – незачем, и дальше – кризис, это если выбрать самое нейтральное слово в синонимическом ряду. Для иллюстрации нарастающего хаоса достаточно хаотичной подачи разноуровневых событий и эмоционального, на полтона-тон выше, комментирования с алармистскими оценками. Нужно иметь крепкую нервную систему, чтобы устоять перед потоком сигналов о катастрофе, которая вот-вот произойдет.

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      Вода камень точит

      Как показывают результаты ноябрьского опроса, проведенного КМИС и Фондом "Демократические инициативы", вдвое, до 24%, выросло с августа число тех, кто негативно оценивает первые шаги новой власти. Главное же, вновь установился отрицательный баланс между теми, кто считает, что Украина движется в правильном направлении (36%), и теми, кто уверен в обратном (39%). Еще в августе это соотношение было позитивным – 50% и 23%. В целом благожелательное отношение к Владимиру Зеленскому сохраняется, но надежда уходит, тенденция очевидна. Притормозить ее или развернуть еженедельными новостными сводками, озвучиваемыми бодрым голосом президента, не получится.

      При этом дефицит коммуникации власти с обществом действительно остро ощущается, но это проблема в первую очередь содержания, а не интенсивности. Авторы сериала "Мы их сделаем", побившего рекорды популярности, на старте проваливают сиквел "Теперь мы покажем, как надо" из-за полной неясности, непроговоренности сюжета. Насколько на душу избирателей хорошо лег рассказ о неунывающем парне, который прогонит зарвавшихся и заворовавшихся профессиональных политиков, настолько сейчас очевидна нехватка последовательно разворачивающейся истории о его чудесном, при этом полном драматизма превращении в государственного лидера невиданных качеств, а с ним – и страны, обретающей уверенность и перспективу. И да, конечно, было бы здорово, если бы можно было слышать о ключевых целях, самых важных перипетиях на пути к ним и о переживаемых чувствах из первых уст. Только эмоциональное и моральное подключение к участи главного героя обеспечивает прочную публичную поддержку.

      Иначе говоря, безоговорочно выиграв в битве лиц – в президентской и парламентской кампаниях, новые начинают понемногу уступать старым в символическом поле: теперь негативный нарратив о дилетантах, не способных справиться с властью и ставящих страну в опасное положение, понемногу захватывает общественное внимание и набирает обороты на фоне отсутствия внятной позитивной истории, которая бы обосновывала претензии нынешней власти на власть и на будущее в своем исполнении.

      Зеленский известный мастер произносить тексты. Текстам бы смысла и чувства, которые бы бесспорно определяли в нем лидера большой и трудной страны. Лидера, каких не было. Сильно не хватает свидетельств, что будет.

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      Автор: Леонид Швец
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Публикации Слуга народа рейтинги
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