Президент Хорватии танцевала вместе с игроками в раздевалке: видео
В субботу, 7 июля, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отпраздновала вместе с командой победу в четвертьфинале чемпионата мира.
Об этом говорится на сайте "Gazeta.ua".
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После победного матча против сборной России президент Хорватии зашла в раздевалку, где сначала поздравила игроков, а потом начала с ними танцевать.
Хорватский президент отпраздновала победу внутри раздевалке после игры на Чемпионате мира,
– говорится в заметке.
Напомним, игроки хорватской сборной записали видеообращение к украинцам после победы над сборной России на Чемпионате мира.
Источник: 24 Канал
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