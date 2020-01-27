19:11
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Президент Ирана угрожал уйти в отставку, если военные не признаются в сбитии самолета МАУ

      95 Читати новину українською
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Getty images

      Президент Ирана Хасан Рухани еще несколько дней после катастрофы украинского пассажирского самолета под Тегераном не знал реальных причин трагедии. О том, что борт был сбит, военное руководство государства осмелилось сказать ему только через 72 часа.

      Все это время в Иране продолжались "дебаты" о том, как замаскировать правду и скрыть ответственность за катастрофу. Об этом пишет The New York Times

      Смотрите также: Погибшая в аварии МАУ украинка Руководил фирмой, что могла незаконно поставят оружие в Ливию

      В течение нескольких дней Корпус стражей исламской революции отказывались сообщить президенту Хасану Рухани правду, а его правительство публично отрицало, что самолет был сбит. Когда они наконец сказали ему, Рухани выдвинул им ультиматум: или признавайтесь, или я уйду в отставку,
      – говорится в тексте.

      Как иранские военные пытались скрыть правду:

      • Генералы КСИР создали секретный следственный комитет, который начал собственное расследование авиакатастрофы.
      • "Эксперты" по кибербезопасности даже изучали версию о взломе системы ПВО Ирана Израилем или США.
      • Командование Корпуса рассматривали такой вариант: скрыть сведения о причинах катастрофы до декодирования "черных ящиков" самолета.
      • В это время Рухани несколько раз пытался дозвониться до командования Корпуса стражей исламской революции, но ему не отвечали.

      Что известно о Корпусе стражей исламской революции?Это военно-политическая формация, которая согласно конституции Ирана, существует параллельно с вооруженными силами страны. Она отвечает за "защиту Исламской революции и ее свершений".

      Первым высокопоставленным офицером, который узнал о сбитии самолета МАУ стал Амир-Али Хаджизаде. Он сообщил об этом командующему ПВО Абдулрахиму Мусави, начальнику Генштаба ВС Ирана Мохаммаду Багери и командующему КСИР Хоссейну Саламе. Уже после этого информация дошла до президента страны.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

      Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации. В то же время, черные ящики со сбитого самолета Иран не спешит отдавать, хотят расшифровать их самостоятельно.


      Авиакатастрофа украинского самолета в Иране / инфографика 24 канала

      В Украине зафиксировали случай коронавируса – уточнено
      сегодня
      8290
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: СМИ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Глобальные конфликты: миф или реальность
      Блоги 11
      сегодня , 18:45 Ротация в окружении Путина: Кремль меняет курс в отношении Украины?
      Інна Жолобович 224
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      481
      сегодня , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      51
      сегодня , 18:00 П'яні за кермом: чому суддів Бабенка та Сердюка досі не покарали
      Роман Маселко 61
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук