Президент Ирана угрожал уйти в отставку, если военные не признаются в сбитии самолета МАУ

Президент Ирана Хасан Рухани еще несколько дней после катастрофы украинского пассажирского самолета под Тегераном не знал реальных причин трагедии. О том, что борт был сбит, военное руководство государства осмелилось сказать ему только через 72 часа.

Все это время в Иране продолжались "дебаты" о том, как замаскировать правду и скрыть ответственность за катастрофу. Об этом пишет The New York Times.

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В течение нескольких дней Корпус стражей исламской революции отказывались сообщить президенту Хасану Рухани правду, а его правительство публично отрицало, что самолет был сбит. Когда они наконец сказали ему, Рухани выдвинул им ультиматум: или признавайтесь, или я уйду в отставку,

– говорится в тексте.

Как иранские военные пытались скрыть правду:

Генералы КСИР создали секретный следственный комитет, который начал собственное расследование авиакатастрофы.

"Эксперты" по кибербезопасности даже изучали версию о взломе системы ПВО Ирана Израилем или США.

Командование Корпуса рассматривали такой вариант: скрыть сведения о причинах катастрофы до декодирования "черных ящиков" самолета.

В это время Рухани несколько раз пытался дозвониться до командования Корпуса стражей исламской революции, но ему не отвечали.

Что известно о Корпусе стражей исламской революции?Это военно-политическая формация, которая согласно конституции Ирана, существует параллельно с вооруженными силами страны. Она отвечает за "защиту Исламской революции и ее свершений".

Первым высокопоставленным офицером, который узнал о сбитии самолета МАУ стал Амир-Али Хаджизаде. Он сообщил об этом командующему ПВО Абдулрахиму Мусави, начальнику Генштаба ВС Ирана Мохаммаду Багери и командующему КСИР Хоссейну Саламе. Уже после этого информация дошла до президента страны.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации. В то же время, черные ящики со сбитого самолета Иран не спешит отдавать, хотят расшифровать их самостоятельно.



Авиакатастрофа украинского самолета в Иране / инфографика 24 канала