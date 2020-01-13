Президент Ирана одобрил внесение Пентагона в список "террористических организаций"

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил внесение Пентагона и армии США в список "террористических организаций". Соответствующую резолюцию принял парламент.

Рухани дал указание соответствующим организациям выполнить резолюцию, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

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После убийства иранского генерала Касема Сулеймана в Ираке парламент Ирана 7 января единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

В список "террористов" попали все представители армии США, а также связанные с Пентагоном компании, причастные к убийству Сулеймани. До этого Тегеран признавал "террористической организацией" только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Президент Ирана Хасан Рухани также отметил, что Соединенные Штаты Америки являются ответственными за беспокойство в регионе. В то же время, по его словам, официальный Вашингтон своим присутствием спровоцировал гнев среди народов.

Что известно об атаке Ирана на военные базы США в Ираке

8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, среди них не было граждан США и Ирака. Ракетные удары – ответ Ирана на ликвидацию американцами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.

Иран намерен ударить еще по 100 целям США. После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны.

Американские СМИ обнародовали информацию, что военнослужащие США на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о готовящейся ракетной атаке со стороны Ирана. Это позволило военным скрыться за 2,5 часа до начала обстрела.