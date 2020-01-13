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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Президент Ирана одобрил внесение Пентагона в список "террористических организаций"

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      Президент Ирана поддержал внесение Пентагона в список "террористических организаций" / AP

      Президент Ирана Хасан Рухани одобрил внесение Пентагона и армии США в список "террористических организаций". Соответствующую резолюцию принял парламент.

      Рухани дал указание соответствующим организациям выполнить резолюцию, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

      Смотрите также: Военную базу США в Ираке снова обстреляли: есть раненые – видео

      После убийства иранского генерала Касема Сулеймана в Ираке парламент Ирана 7 января единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

      В список "террористов" попали все представители армии США, а также связанные с Пентагоном компании, причастные к убийству Сулеймани. До этого Тегеран признавал "террористической организацией" только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

      Президент Ирана Хасан Рухани также отметил, что Соединенные Штаты Америки являются ответственными за беспокойство в регионе. В то же время, по его словам, официальный Вашингтон своим присутствием спровоцировал гнев среди народов.

      Что известно об атаке Ирана на военные базы США в Ираке

      8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, среди них не было граждан США и Ирака. Ракетные удары – ответ Ирана на ликвидацию американцами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.

      Иран намерен ударить еще по 100 целям США. После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны.

      Американские СМИ обнародовали информацию, что военнослужащие США на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о готовящейся ракетной атаке со стороны Ирана. Это позволило военным скрыться за 2,5 часа до начала обстрела.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости США Иран
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