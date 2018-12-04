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      Президент Эквадора и Манафорт обсуждали варианты выдачи Ассанжа США, - The New York Times

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Фото з відкритих джерел

      Президент Эквадора Ленин Морено и его помощники в 2017 году обсуждали с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом возможность и способы издание США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

      Об этом сообщило издание The New York Times.

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      Отмечается, что Манафорт сначала намеревался во время встречи с Морено в Кито обсудить проект соглашения, которое предусматривало капиталовложения китайского бизнеса в энергетическую систему Эквадора. Однако президент этой страны и его помощники достаточно быстро перевели разговор на то, каким образом снять с себя груз ответственности за предоставление убежища Ассанжу в посольстве в Лондоне. Манафорт предположил, что сможет помочь в этом Кито.

      Экс-глава штаба Трампа провел финальную встречу с Морено через несколько дней после назначения Роберта Мюллера спецпрокуроры для проведения расследования вмешательства России в выборы в США 2016 года.

      Напомним, британская газета The Guardian ранее утверждала, что Пол Манафорт встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в 2013-м, 2015-м и 2016-м году в посольстве Эквадора в Лондоне.

      Добавим, что в середине ноября стало известно, что власти США предъявили обвинения в адрес Ассанжа.

      Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      Теги: Новости США Эквадор Джулиан Ассанж Пол Манафорт Новости политики
      Источник: 24 Канал
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