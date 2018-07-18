Президент, который шокирует и своих, и чужих: американцы вышли требовать отставки Трампа

Извинился, но вины не признал. Дональд Трамп продолжает шокировать американцев. После шквала критики и упреков в государственной измене, он публично оправдался за встречу в Хельсинки, а потом снова заявил, что разговор с Путиным была успешным. Сенаторы вызывают на допрос его переводчицу, а американцы требуют отставки Трампа.

"Предатель" и "Лжец" – самые популярные лозунги в руках у людей под Белым Домом. В США уже второй день не утихают протесты против Дональда Трампа. Большенство американских граждан возмутило то, что Путин не признал вмешательство России в американские выборы. А Трамп со всем этим согласился и все время ему поддакивал.

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"Такое иностранное государство, как Россия, вело свою операцию для того, чтобы дезориентировать нас и наш американский народ. Она открыто вмешалась в наш избирательный процесс и выбрала своего президента Дональда Трампа для нашей страны Америки", – сказал юрист Майкл Авенатти.

Чтобы остановить шквал критики, Трамп собрал пресс-конференцию в Биллом доме. Дать заднюю Трампа заставила критика однопартийцев из Республиканской партии и лояльных к нему СМИ. Они, как и простые американцы, не подбирали слов.

Пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента на моей памяти. Ущерб, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ошибочной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой,

– заявил сенатор-республиканец США Джон Маккейн.

"Это было тревожно. Позорно. Непрофессионально. Возмутительно. У меня нет слов, чтобы описать, насколько презрительным было увидеть американского президента, который капитулирует перед диктатором", – возмутился сенатор-демократ США Боб Мендес.

Американский лидер, неуверенно читая по бумажке, заверил: его фразу о вмешательстве России в американские выборы неправильно поняли.

Я неоднократно заявлял о доверии к американским спецслужбам. Я думал, что это очевидно, что я просто ошибся. Мое предложение о вмешательстве России в американские выборы должно было прозвучать так: "Я не вижу никакой причины, почему бы это не была бы Россия". Это своего рода такое двойное отрицание, не все поняли,

– заверил президент США Дональд Трамп.

Во время его пресс-конференции для СМИ в Белом доме произошел небольшой курьез. Прямо во время слов Трампа о том, что он верит американским разведывательным органам, в здании погас весь свет. И американский лидер достаточно удачно пошутил.

"Позвольте мне еще раз сказать, что я всегда поддерживал американские спецслужбы. Ой, выключили свет. Это, наверное, спецслужбы", – сказал Трамп.

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Однако шутками, Трампу не выкрутится. Сенатор-демократ Джани Шахин требует вызвать на допрос его переводчицу Марину Гросс, которая была с Трампом на встрече за закрытыми дверями. Это единственный человек, который может предоставить правдивую информацию того, о чем на самом деле говорили Трамп и Путин. Эту инициативу парламентарии уже поддержали. Другие политики требуют допросить еще и всех высокопоставленных членов делегации, приехавшие на саммит лидеров обеих стран.

Я призываю провести слушания с переводчиком, который присутствовал со стороны США во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке. Этот переводчик может помочь определить, чем президент США поделился или что пообещал Путину от имени нашей страны,

– отметил сенатор-демократ Джани Шахин.

А через несколько часов в Twitter Трампа появилась новый пост. Несмотря на тотальную критику и публичное унижение, он в очередной раз написал, что считает встречу с Путиным в Хельсинки удачной. После этого протесты разгорелись с новой силой. Часть протестующих заявили, что не прекратят митинги, пока Дональд Трамп не подаст в отставку.