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      Президент Польши Анджей Дуда анонсировал визит в Харьков

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      Президент Польши Анджей Дуда 13 апреля посетит Харьков по случаю 80 годовщины Катынской трагедии, в которой погибли тысячи поляков.

      Об этом сообщило издание Dzieje.pl, ссылаясь на слова вице-премьер-министра страны Петра Глинского. Именно в Харькове находится кладбище с жертвами Катынского расстрела.

      К слову Годовщина Смоленской трагедии: Дуда не планирует ехать в Россию из-за напряженных отношений стран

      В то же время в центре Варшавы также пройдут мероприятия памяти жертв преступлений советского режима. Там зачитают фамилии всех жертв Катынского преступления.

      Что известно о Катынском расстреле?Катынские преступления совершались в 1940 году советской властью на территории Катынского леса. После фактического раздела Польши между нацистской Германией и Советским Союзом в руках НКВД оказались десятки тысяч пленных польских солдат и офицеров. Все они попали в список потенциально опасных преступников из-за того, что были патриотами своего государства и стремились восстановить ее независимость. Известно, что тогда расстреляли более 21 тысячи поляков.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины История Новости Польши Анджей Дуда Новости Харькова
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