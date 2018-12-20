Президент Польши Дуда уволил посла в Украине: об этом ходатайствовал глава МИД страны

Президент Польши Анджей Дуда подписал решение об увольнении с должности посла страны в Украине Яна Пекло. Последний должен покинуть диппредставительство в Киеве в конце января.

Как передает "Польское радио" , решение польского лидера от 4 декабря 2018 года об увольнении посла содержит также подпись премьер-министра Матеуша Моравецького.

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По словам главы Кабинета президента Кшиштофа Щерского, увольнение дипломата, о чем ходатайствовал министр иностранных дел Польши, "не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений".

"Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве. Надеюсь, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным", – отметил он.

Что известно о Яне Пекло? Он возглавлял Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года. Прежде, чем заняться дипломатической деятельностью, Пекло был журналистом и экспертом, связанным с организациями, занимающимися, в частности, польско-украинской сотрудничеством: Институтом "Мосты на Восток" в Красичине неподалеку Перемышля и Фондом польско-украинского сотрудничества (с центром в Варшава и Киеве).



Кроме того, экс-посол РП в Украине был редактором электронного журнала Forum, посвященного диалогу культур, а в 2011-2013 годах стал членом Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства в Европейской комиссии.