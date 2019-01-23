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      Президент Порошенко встретился с главой МВФ Кристин Лагард: о чем говорили

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      Кристин Лагард и Петр Порошенко
      Кристин Лагард и Петр Порошенко / Соцсети

      В среду, 23 января, в Давосе украинский гарант Петр Порошенко встретился с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.

      Об этом президент Украины сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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      Одной из тем встречи стало обсуждение запуска новой 14-месячной программы кредитования для Украины Stand-by.

      Во время встречи с директором-распорядителем МВФ Лагард в Давосе обсудили состояние сотрудничества Украина – МВФ и начало реализации новой программы Stand-by, а также перспективы экономического роста Украины в 2019 году,
      – отметил Порошенко.

      Что предполагает программа Stand-by? 18 декабря 2018 года Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Общий объем финансирования составит 3,9 миллиарда долларов. Уже 21 декабря МВФ перечислил Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.

      Кроме того, благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимального за последние 5 лет значения – 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

      Вместе с тем, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня, а также Украина должна отказаться от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.

      Новая программа сотрудничества должна заменить программу EFF, которая действовала в Украине с 2015 года.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Транш МВФ МВФ
      Источник: 24 Канал
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