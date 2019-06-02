Президент США і геній з Донбасу, або Книжкова новинка від Білла Клінтона

42-й президент США Білл Клінтон разом з відомим американським письменником Джеймсом Паттерсоном написали книгу під назвою "Зникнення президента" (The President is Missing).

Роман став справжнім бестселером, і вже за перші місяці було продано понад 1 мільйон примірників. Український переклад вийшов у видавництві BookChef наприкінці квітня цього року.

Секрет популярності книги?

Слід зазначити, що Білл Клінтон не перший сучасний президент, який написав художній роман: у 2001 році Джиммі Картер видав відомий історичний роман "Осине гніздо" (The Hornet's Nest).

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Книга "Зникнення президента"

Книга "Зникнення президента" є своєрідним кібер-трилером, у якому на 464-х сторінках автори описують події кількох днів, що ставлять під удар не лише Пенсильванія-стрит і Волл-стрит, а й усю Америку.

Взагалі, в американській літературі після 11 вересня 2001 року значне місце посідає тема тероризму. З публіцистики вона плавно перейшла до детективів, і зараз уже створено безліч бестселерів, герої, яких переслідують терористів і запобігають катастрофам ледь не глобального масштабу. А кібератаки останніх років, жертвами яких ставали різні країни світу, засвідчили: вимкнуться комп'ютери – вимкнеться наше життя.

Сюжет, якщо коротко, полягає в наступному: президент демократів перебуває на межі імпічменту (звучить знайомо?). І все це в розпал кризи національної безпеки. Терористи спромоглися встановити шкідливе програмне забезпечення. Змагаючись із часом, президент виходить з Білого дому через секретний тунель і особисто зустрічається з хакером, який допомагав у розповсюдженні вірусу Suliman.exe, який створили, щоб паралізувати країну.

Бодай на мить уявіть, що хтось одного дня візьме й вимкне все це. Не просто згаснуть мільярди екранів. Припинить працювати транспорт, люди не зможуть скористатися картками в банкоматах, зупиняться торгівля й фінансування усіх сфер життя… А ще ж водопостачання, виробництво електроенергії, забезпечення лікувальних закладів, складні операції, процедури в яких також комп'ютеризовані.

Таку похмуру картину за кілька хвилин створив в уяві трьох лідерів найсильніших країн світу кудлатий хлопчисько Огі, Августас Косленко з Донбасу, юний комп'ютерний геній, подруга якого створила непереможний вірус…

У тексті роману доволі відчутна рука Паттерсона, але є місця, де голос Клінтона пробивається – особливо в уривках оповідання від першої особи, головного героя президента Джона Дункана. Демократичні погляди та моральна вага кожного президентського рішення. Тому читачі, які сподіваються дізнатися щось цікаве про те, що дійсно відбувається в Білому домі, можуть відчути себе справжніми спостерігачами, приміром:

Рано чи пізно кожен президент потрапляє в ситуацію, коли правильний вибір дорівнює кепській політиці, принаймні в найближчій перспективі.

Або факт про те, що в підвалі Білого дому є доріжка для боулінгу. Відчуття того, що багато важливих розмов відбувається в похмурих кімнатах через відео-конференції, однак, хибне. Як і популістська думка про пиво: "Щоб усіма мікрофібрами відчути гру; в такі моменти нема напою, ліпшого за крижаний Bud".

Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джон Дункан упродовж доби намагається знайти спосіб нейтралізувати вірус, тимчасом як за Огі полює суперкілерка з Боснії, яку найняли люди, зацікавлені в ослабленні США й утраті цією державою позиції світового лідера. Чим скінчиться мудровано закручений сюжет – дізнається лише допитливий читач.

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