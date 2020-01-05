Президент Туркменистана Бердымухамедов стал диджеем: свой сет он сыграл для всей страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который является одним из самых известных диктаторов и не едва ли не самым одиозным президентом мира, снова попал в центр внимания. На этот раз он выступил в роли диджея на новогоднем корпоративе. Запись мероприятия на новогодние праздники транслировали государственные телеканалы республики. А потом концерт появился в ютьюбе.

Вышеупомянутый корпоратив прошел в центре "Мизан" в столице Туркменистана Ашхабаде. Кроме президента страны, участие в мероприятии также приняли члены парламента, деятели культуры и приглашенные звезды.

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Сам Бердымухамедов встал за пульт после длительных оваций со стороны гостей. Глава Туркменистана не только миксовал треки, но и играл на синтезаторе, а также пел, правда, в последнем ему помогали эстрадные музыканты. Также политик выполнил несколько собственных песен.

Не забыл он и объяснить всем присутствовавшими, что такое диджейский пульт, сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

В целом шоу длилось около 1 часа. Все это время гости подпевали, аплодировали и танцевали. В то же время некоторые чиновники записали все то, что говорил Гурбангулы Бердымухамедов.

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К слову, в апреле 2019 года Бердымухамедов прославился тем, что зачитал рэп, посвященный своему коню.

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