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      Президент Туркменистана Бердымухамедов стал диджеем: свой сет он сыграл для всей страны

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      Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сыграл диджей-сет на новогоднем корпоративе / Скриншот с видео

      Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который является одним из самых известных диктаторов и не едва ли не самым одиозным президентом мира, снова попал в центр внимания. На этот раз он выступил в роли диджея на новогоднем корпоративе. Запись мероприятия на новогодние праздники транслировали государственные телеканалы республики. А потом концерт появился в ютьюбе.

      Вышеупомянутый корпоратив прошел в центре "Мизан" в столице Туркменистана Ашхабаде. Кроме президента страны, участие в мероприятии также приняли члены парламента, деятели культуры и приглашенные звезды.

      Советуем ознакомиться! Что известно о президенте Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедове

      Сам Бердымухамедов встал за пульт после длительных оваций со стороны гостей. Глава Туркменистана не только миксовал треки, но и играл на синтезаторе, а также пел, правда, в последнем ему помогали эстрадные музыканты. Также политик выполнил несколько собственных песен.

      Не забыл он и объяснить всем присутствовавшими, что такое диджейский пульт, сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

      В целом шоу длилось около 1 часа. Все это время гости подпевали, аплодировали и танцевали. В то же время некоторые чиновники записали все то, что говорил Гурбангулы Бердымухамедов.

      Президент Туркменистана Бердымухамедов сыграл диджей-сет на новогоднем корпоративе: видео

      К слову, в апреле 2019 года Бердымухамедов прославился тем, что зачитал рэп, посвященный своему коню.

      Смотрите эпизод программы "Диктаторы" о Гурбангулы Бердымухамедове

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Музыка Курьезные новости Туркменистан
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