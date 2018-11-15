Президент украинского футбольного клуба со скандалом подал в отставку

Президент винницкой "Нивы" Василий Вовк заявил, что он подал в отставку со своей должности и ее приняли. Однако на официальном сайте винницкого клуба этой информации пока нет.

По словам Вовка, причиной для отставки стали коррупция и политические преграды. Среди них "тотальная и масштабная коррупция в ФФУ и ПФЛ (Павелко, Костюченко, Макаров)", "открытое сопротивление городского головы Сергея Моргунова и его опекунов Порошенко и Гройсмана винницкому профессиональному футболу", "отсутствие минимальных спортивных условий для выступлений в высших лигах".

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"Пока глава Федерации собирает средства на президентскую кампанию Порошенко - нечего и ждать честности", - заявил Василий Вовк.

Он также заявил, что Центральный стадион в Виннице могут снести, чтобы построить там многоэтажки. Это также одна из причин, по которой Волк подал в отставку.

"Необходимость выполнить давно проплаченную Гройсману винницким строительным барыгой Гигинеишвили схему: снос Центрального городского стадиона и строительство многоэтажек, что принесет очередное пополнение "избирательного" и личных бюджетов винницких олигархов", – заявил Вовк.

Стоит отметить, что 13 ноября клуб приостановил действие контракта с главным тренером команды Денисом Колчиным.

Пока "Нива" идет на четвертой позиции во Второй лиге.