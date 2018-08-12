Президент украинского клуба сыграл официальный матч в возрасте 52 лет

Президент клуба "Реал Фарма" Николай Лиховидов вышел в матче четвертого тура Второй лиги против "Энергии". В день матча 11 августа футболисту исполнилось 52 года, шесть месяцев и 13 дней (он родился 26 января 1966 года).

При этом Николай Лиховидов вышел в старте своей команды. Однако сыграл только 25 минут, после чего был заменен.

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Поэтому он обновил рекорд, который принадлежал ему же.

Стоит добавить, что за "Реал Фарма" выступает сын Николая Лиховидов Андрей, которому 19 лет.

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