Президент винницкой "Нивы" уволил тренера и снял команду с чемпионата постами в Facebook

Президент винницкой "Нивы" Василий Вовк (бывший начальник главного следственного управления СБУ) решил уволить главного тренера и снять команду с чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Сделал он это с помощью сообщений в Facebook.

После матча третьего тура, в котором "Нива" сыграла вничью с "Вересом", написал, что главный тренер команды Денис Колчин уволен. Впоследствии эта информация была подтверждена на официальном сайте команды. При этом сайт ссылался на этот пост в Facebook.

Стоит отметить, что Колчин работал в "Ниве" с 2017-го года. В сезоне 2016/17 он был признан лучшим тренером второй лиги.

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Однако на этом Василий Вовк решил не останавливаться. Несмотря на то, что команда набрала два очка в трех турах, он решил снять ее с чемпионата. И тоже сообщил об этом в Facebook.

Пока этой информации нет на сайте клуба или ПФЛ.

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