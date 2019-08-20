Президент Всемирного банка впервые посетит Украину и встретится с Зеленским: дата

Дэвид Малпасс, новый президент World Bank Group (Группы Всемирного банка), впервые посетит Украину. Визит запланирован на 22-23 августа.

По поводу этого Всемирный банк на официальном сайте обнародовал заявление во вторник, 20 августа.

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В сообщении ВБ говорится, что это будет первый визит господина Дэвида Малпасса в Украину после его избрания на пост президента World Bank Group 9 апреля 2019 года.

Дэвид Малпасс прибудет в Украину 22 августа, а 23 августа встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Также он проведет разговор с министром финансов Оксаной Маркаровой, председателем НБУ Яковом Смолием, мэрами городов, народными депутатами, банкирами, фермерами и другими представителями частного сектора экономики.

Во время визита руководитель Всемирного банка планирует обсудить планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на создание новых рабочих мест, а еще – создание "широких возможностей для народа Украины".



Дэвид Малпасс – американский экономист, ранее был советником Дональда Трампа

Что такое Группа Всемирного банка?

Организация создана в 1944 году и является одним из крупнейших в мире учреждений, предоставляющих денежную помощь в целях развития. Банк поддерживает более 100 развивающихся стран мира, ежегодно предоставляя более чем 20 миллиардов долларов США.



В структуре Группы Всемирного банка – 5 организаций: Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.



Украина является членом всех указанных подразделений. Сейчас в Украине Группа Всемирного банка реализует 16 проектов на общую сумму почти 3 миллиарда долларов США.