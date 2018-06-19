Президент вступился за украинский бизнес, не выходя за рамки экономического договора с ЕС

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что поднятием экспортной пошлины на вывоз металлолома с 30 до 42 евро президент Петр Порошенко простимулировал бизнес-процессы внутри страны.

Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя подписание президентом Украины Петром Порошенко закона об увеличении экспортной пошлины на металлолом, пишет Gazeta.ua.

Порошенко – еврореалист и лоббист украинского рынка, который сыграл не на заголовки в прессе, а на пользу отечественного бизнеса. Подняв экспортную пошлину на вывоз металлолома с 30 до 42 евро, он простимулировал бизнес-процессы внутри страны, обеспечив рабочие места и налоги,

– считает политолог.

"Здоровый прагматизм и понимание европейского торгового законодательства – чрезвычайно важный навык для украинских политиков, которые хотят делать страну успешной в экономике, а не на словах в телевизоре.

Украина должна и в дальнейшем наращивать свои экспортные мощности в ЕС, драйвером которых является малый и средний бизнес. И не должна терять преимуществ своих экономических гигантов, которые гарантируют миллионы рабочих мест и рост заработных плат", – считает Фесенко.

Напомним, 12 июля 2016 года был принят Закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с €10/т до €30/тонну. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.