Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210, — Беленький

Многочисленные обращения промышленных объединений и профсоюзов к президенту о недопустимости принятия законопроекта №1210, который может привести к уничтожению металлургической отрасли, до Зеленского не доходили.

Они терялись где-то в Офисе президента. Такой вывод сделал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя по просьбе OBOZREVATEL ответ президента относительно рисков принятия этого законопроекта во время пресс-марафона 10 октября.

Беленького удивил тот факт, что Зеленский ничего не знал о законопроекте №1210 – несмотря на многочисленные обращения от металлургов относительно последствий, к которым может привести запланированое в нем резкое увеличение рентной платы.

"И наша федерация, и наши коллеги из ассоциации "Укрметаллургпром", и наши коллеги из профсоюза металлургов-горняков Украины, и трудовые коллективы непосредственно горно-обогатительных комбинатов – все, насколько мне известно, обращались по этому поводу лично к президенту, к премьер-министру, председателю профильного комитета Гетманцеву, еще к ряду министров, в частности, к министру экономики. К сожалению, насколько я понимаю, до президента эта информация не доходила. Наверное, где-то фильтровалась в Офисе президента. И, к сожалению, для него эта информация оказалась новой. Хотя обращений было очень много", – подчеркнул Беленький.

Лишь за последний месяц, по его словам, только на имя президента представители металлургической отрасли направили более 10 официальных обращений.

С одной стороны, очевидно, президент объективно не успевает читать все обращения. Но о таких важных темах его должны были бы, наверное, проинформировать. Тем более, что речь идет о предприятиях, которые в основном расположены в его родном городе – в Кривом Роге. К сожалению, этого не произошло. Поэтому, возможно, господин Зеленский теперь сделает какие-то выводы относительно своих подчиненных из Офиса президента по этой ситуации. И в дальнейшем его будут информировать лучше,

– отметил Беленький.

Вместе с тем, председатель Федерации металлургов Украины считает позитивным тот факт, что информация о резонансном законопроекте дошла до Зеленского хотя бы во время пресс-марафона.

"Теперь президент в курсе. И если Верховная Рада все же примет этот законопроект – он потом еще должен быть подписан президентом. Есть надежда, что если не разберется Верховная Рада – разберется президент. И мы все же не получим закон, который даст старт уничтожениею нашей отрасли", – выразил надежду Беленький.

Ранее сообщалось, что предусмотренные законопроектом №1210 изменения в налоговое законодательство резко раскритиковали эксперты и представители бизнес-сообщества. В частности, запланированное в нем резкое увеличение рентных платежей приведет к фактическому уничтожению целого ряда отраслей промышленности: из-за чрезмерной налоговой нагрузки они станут неконкурентоспособными.

Впрочем, несмотря на немалый резонанс в СМИ и неоднократные письменные обращения к президенту, во время пресс-марафона Зеленского выяснилось, что он не знаком с рисками, которые несет законопроект №1210 и возможными негативными последствиями его принятия для экономики Украины.