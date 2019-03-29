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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Президентские выборы-2019 обошлись кандидатам дороже, чем в 2014 году, – ЧЕСТНО

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      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / bbc.com

      Граждане должны иметь возможность узнать, кто финансирует кампании кандидатов в президенты. Вполне нормально, что ассоциации, профсоюзы, фермеры, мелкий или средний бизнес будут финансово поддерживать тех кандидатов. Однако есть еще возможность финансирования партиями, юридическими лицами или собственными средствами. Эти знания могут помочь украинцам сделать выбор относительно будущего президента.

      Президентские выборы 2019 года стоят для кандидатов дороже, чем выборы в 2014 году. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".

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      Прошлые выборы обошлись Петру Порошенко в 96,5 миллиона, а в 2019 году – в 415,5 миллиона, Юлии Тимошенко – в 164 миллиона, а в 2014 году – в 67 миллионов. У Анатолия Гриценко соотношение еще больше: нынешние выборы – 101 миллион против 7,5 миллиона.

      Президентські вибори 2019
      Избирательные фонды кандидатов в президенты 2019 года

      Петр Порошенко самостоятельно профинансировал свою предвыборную кампанию в 2014 и в 2019 году. В его фонд не поступали взносы от физических лиц или бизнеса.

      Украинское законодательство ограничивает суммы, которые граждане и предприятия могут перечислять партиям или кандидатам. Вклад от одного физического лица не может превышать 400 минимальных зарплат, а для юридических представителей – 800. Однако ограничение не касается кандидатов, потому что они имеют право перечислить на счет собственного избирательного фонда неограниченные суммы.

      Президентські вибори 2019
      Откуда поступают средства на счета фондов кандидатов в президенты 2019 года

      В демократическом процессе значение имеет не только то, сколько избирателей проголосовали за кандидата или партию, а и то, сколько граждан готовы отдать вместе со своим голосом еще и определенную сумму на поддержку кандидата. В Украине избирательная кампания финансируется в значительной мере самими кандидатами. В 2019 году в предвыборную кампанию вложили всего 465 миллионов гривен.

      Среди кандидатов, вложивших значительную часть своих сбережений, является Сергей Тарута, который перечислил в свой избирательный фонд 33 миллиона и Владимир Зеленский – 11,5 миллиона. При этом Тарута агитирует за Юлию Тимошенко, используя наружную рекламу, печатную продукцию, рекламу в Интернете.

      Тарута за Тимошенко
      Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко на президентских выборах 2019 года

      Еще одним источником средств для кандидатов стали деньги партий, которые выдвинули их в президенты. Избирательный фонд Юлии Тимошенко полностью профинансировала ВО "Батькивщина". Партия предоставила Юлии Тимошенко 164 миллиона гривен.

      Партия "Народный контроль" на 100% профинансировала кампанию Дмитрия Добродомова, который снялся в пользу Анатолия Гриценко. Похожая ситуация с "радикалом Олегом Ляшко и "укроповцем" Александром Шевченко.

      Президентські вибори 2019
      Структура поступления средств на счета фондов кандидатов в президенты 2019 года

      Финансирование партиями своих кандидатов оставляет возможности проследить прозрачность поступления средств. В последних отчетах партий в НАПК, которые были в феврале 2019 года, не удастся найти информации о том, кто профинансировал избирательную кампанию. Отчеты о поступлениях и расходах за первый квартал 2019 года партии подадут аж через месяц после второго тура выборов.

      Поэтому информация об источниках финансирования кампаний кандидатов не будет иметь никакого влияния на избирателя. Для этого существуют промежуточные финансовые отчеты кандидатов в президенты, которые обнародуют за пять дней до выборов.

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      Есть сомнения в происхождении средств "Радикальной партии", которую в конце прошлого года финансировали доверенные лица других кандидатов, студенты, безработные и работники самой же партии.

      В случае с "Народным контролем" и Дмитрием Добродомовым с прозрачностью есть системные проблемы. Партия в течение года официально потратила 50 тысяч гривен, тогда как у ее лидера телереклама была на 17 миллионов. Она содержала и логотип, который использует партия, однако в финансовой отчетности расходы на ТВ отсутствуют.

      Дмитро Добродомов
      Дмитрий Добродомов

      Президентская кампания 2019 года стала одной из самых прозрачных в истории страны. Впервые промежуточные финансовые отчеты кандидатов были опубликованы на сайте ЦИК еще до выборов. Значительную часть из них обнародовали еще до того, как истек срок подачи их самими кандидатами. Однако прозрачный процесс одновременно не является добродетельным.

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      Теги: Новости Украины Олег Ляшко Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Анатолий Гриценко ВО Батьківщина Радикальна партія НАПК Дмитрий Добродомов Сергей Тарута
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