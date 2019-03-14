Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?

До выборов президента осталось две недели, а треть украинцев так и не определилась с выбором. Кого могут поддержать украинцы, которые не определились, и как это повлияет на явку – далее в материале 24 канала.

В ТОП-5 фаворитов гонки произошли изменения

Согласно последним социологическим исследованиям от Active Group, если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, за Владимира Зеленского проголосовали 32,9% тех, кто определился. На втором месте – Петр Порошенко – 17,5%, на третьем – Юлия Тимошенко – 15,1%. На четвертое место вырвался Анатолий Гриценко, которого поддерживает 12% опрошенных. На пятом Юрий Бойко – 6,5%.

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Похожие данные исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале марта. За Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,7%, за Юлию Тимошенко – 18,3%. Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами – около 10%. Не определились с выбором около 25%. Как отмечают в группе "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко.

После объединения с Андреем Садовым Гриценко вырвался на четвертое место

По словам директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, коррупционный скандал в "Укроборонпроме" существенно повлиял на отток голосов от Порошенко. Это совпало с объединением Анатолия Гриценко с Андреем Садовым, что все вместе и привело к повышению рейтинга Гриценко.

Между кем выбирают украинцы, которые не определились

Как замечает Алексей Антипович, избиратели, которые не определились, всегда есть. Таких очень много на Западной Украине, где избиратель поделен между Порошенко, Тимошенко и Гриценко. К тому же, рассказывает Антипович, избиратель, если и определился, может скрыть свой ответ от социологов. Или же колеблется, выбирая между этими тремя кандидатами.

Если анализировать симпатии, доверие к тем или иным политикам, то лидерами среди неопределенных являются Зеленский и Тимошенко. Между этими двумя кандидатами и определяются в общем украинцы. После скандала в "Укроборонпроме" социсследования зафиксировали переход избирателей, которые на сто процентов не были уверены в выборе Порошенко, Гриценко,

– отметил Антипович.

Украинцев не устраивают фавориты, но в основном выбирают между Тимошенко и Зеленским

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Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отмечает: тем украинцам, которые до сих пор не определились с кандидатом, мешает то же, что и многим другим.

Люди не видят кандидата, который бы полностью отвечал их требованиям. И выбирают из того, что есть. Некоторые просто не хотят говорить. Даже для тех, кто вроде выбрал своего кандидата, выбор тоже не окончательный. Скорее всего, значительная часть определилась, но не хотят говорить. Возможно, считают, что это не совсем подходящий кандидат, но они за него проголосуют,

– рассказывает Ирина Бекешкина.

Какой будет явка избирателей, и повлияет ли это на фальсификации?

Как отмечает Ирина Бекешкина, явка будет ниже, чем показывают соцопросы. Как правило, на участие в опросе соглашаются более политически активные люди. А тем, кому это не интересно, они на выборы не ходят и избегают опросов.

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Явка будет на уровне 70%. Выше, чем в 2014 году. Тогда выборы проигнорировал восток Украины. Даже там, где они могли проголосовать, то не видели своего кандидата. Частично пойдут голосовать те, кто никогда не ходил на избирательные участки, молодежь – за Зеленского. Объединение Гриценко и Садового также повлияет. Для украинцев, которые вообще не собирались голосовать, или им трудно определиться, это объединение – позитивный знак. Они решат пойти и проголосовать,

– рассказывает Ирина Бекешкина.

Хотя, отмечает специалист, большинство из тех, кто определяется с выбором, не придут на участки. Единицы определяются уже в момент голосования.

В то же время Алексей Антипович отмечает, что явка будет около 2/3 избирателей. Традиционно на президентские выборы в Украине ходят около 60% людей. Мобилизация в канун выборов является достаточно высокой.

Более 80% опрошенных готовы прийти на избирательные участки. Около 65% – а это 2/3 – говорят, что однозначно придут. Часть говорит, что скорее всего придет. Но надо напомнить, что накануне парламентских выборов 2014 года соцопросы фиксировали показатели на уровне 75-77% готовности прийти на участки. Но явка составила 52%,

– говорит Антипович.

Масштабных фальсификаций результатов голосования не будет?

Эксперт не исключает повышения явки. По его мнению, этому будет способствовать один важный фактор – наличие кандидата Зеленского, который частично олицетворяет в себе протест против действующей политической составляющей. Выбор не системного политического игрока – то, что может привести на выборы другую категорию людей. В частности, тех, кто время от времени ходит на выборы, или никогда не ходит, или будет голосовать впервые.

При этом председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель также считает, что явка на избирательные участки должна быть достаточной. Хотя отмечает: можно искусственно повысить явку. Но, чтобы это был сознательный выбор, нужно работать десятилетиями. К примеру, в Германии существует внешкольная система политического образования.

"На явку на избирательные участки и неопределенность с выбором влияет недоверие к политическим институтам. Соцопрос не является прогнозом на день голосования. Все будет зависеть от того, насколько кандидаты смогут активизировать работу своих электоральных групп. К примеру, с молодежью", – говорит глава КИУ.

В то же время, по его убеждению, если явка избирателей будет не слишком высокой, то масштабных фальсификаций не будет. По словам Кошеля, политики часто призывают избирателя прийти на участок, чтобы предотвратить голосованию "вместо них". Но, говорит глава КИУ, это технология начала 90-х.

Штабы кандидатов будут осуществлять взаимный контроль, чем будут способствовать чистоте голосования и подсчета голосов. Будет большое количество наблюдателей, членов комиссий от разных кандидатов. Поэтому технологии вброс бюллетеней, голосование за кого-то не будут массовыми,

– убежден Кошель.

Алексей Антипович считает, что манипуляции во время голосования не зависят от явки. Перекладывать бюллетени из кучки на кучку в Украине, к сожалению, научились давно. И практикуют на всех выборах. Но повлиять на явку и определенность с выбором может все, что угодно, как показал в частности скандал с коррупцией в "Укроборонпроме". Прогнозировать невозможно. Влияет все, любые заявления политиков.