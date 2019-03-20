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      Президентские выборы 2019: сколько раз украинцы нарушили избирательный процесс

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      Президентские выборы 2019: сколько раз украинцы нарушили избирательный процесс
      Президентские выборы 2019: сколько раз украинцы нарушили избирательный процесс / Фото из открытых источников

      С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 3 тысячи 468 сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Следственные подразделения начали 187 уголовных производств.

      Только за минувшие сутки в полицию поступило 104 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, сообщили в полиции.

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      Больше всего полиция обнаружила нарушений в избирательной сфере в Киеве, в том числе 436 фактов. Чуть меньше в Днепропетровской области – 343 факты и 218 нарушений – в Донецкой области.

      В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (1907), подкупом избирателей (473), хулиганством (260) и повреждением имущества (88). Из 187 уголовных производств - 83 касаются нарушений избирательного законодательства, а еще 104 – связаны с проведением избирательной кампании.

      президентські вибори 2019 порушення поліція
      Правонарушения с начала избирательной кампании

      Сейчас полиция сообщила о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с избирательным процессом 25 лицам. Также составлено 584 административных протоколов.

      президентські вибори 2019 головні дати
      Главные даты президентских выборов 2019
       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Донецка Новости Днепра Новости Киева Статистика Выборы Президента 2019 Полиция
      Источник: 24 канал
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