Президентские выборы 2019: сколько раз украинцы нарушили избирательный процесс

С начала предвыборной кампании в полицию поступило более 3 тысячи 468 сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Следственные подразделения начали 187 уголовных производств.

Только за минувшие сутки в полицию поступило 104 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, сообщили в полиции.

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Больше всего полиция обнаружила нарушений в избирательной сфере в Киеве, в том числе 436 фактов. Чуть меньше в Днепропетровской области – 343 факты и 218 нарушений – в Донецкой области.

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (1907), подкупом избирателей (473), хулиганством (260) и повреждением имущества (88). Из 187 уголовных производств - 83 касаются нарушений избирательного законодательства, а еще 104 – связаны с проведением избирательной кампании.



Правонарушения с начала избирательной кампании

Сейчас полиция сообщила о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с избирательным процессом 25 лицам. Также составлено 584 административных протоколов.



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