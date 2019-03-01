Президентские выборы-2019: сколько украинцев изменили место голосования

Почти 40 тысяч украинцев временно изменили место голосования на президентских выборах в Украине без изменения избирательного адреса. Больше всего зарегистрированных избирателей – жители Донбасса.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время встречи с представителями наблюдательной миссии канадской международной организации CANADEM отметила, что процесс изменения места голосования не занимает много времени.

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Сейчас уже почти 40 тысяч граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования. Среди них 57% – это жители Луганской и Донецкой областей,

– сказала она.

Временно изменить место голосования можно до 25 марта. Поэтому количество украинцев, которые захотят голосовать не по месту прописки еще будет увеличиваться. Сами же выборы Президента состоятся 31 марта.

Как проголосовать не по месту прописки:

Проверьте, есть ли вы в реестре избирателей. С паспортом гражданина Украины лично прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Там нужно будет подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать. Вместе с паспортом принести в отдел ведения Государственного реестра избирателей документ, подтверждающий необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Такими документами могут быть: справка о командировке, с места учебы, договор найма (аренды) жилья, документ, подтверждающий право собственности на жилье, проездные документы, путевка в санаторий и т. д. Список не является исчерпывающим. Основанием для временного изменения места голосования может быть, например, и проживание в своих родственников (при подтверждении родственных связей).

Свидетельство о временном изменении места голосования действует однократно. Поэтому, если будет назначен второй тур президентских выборов и будет происходить повторное голосование, для временного изменения места голосования такую ​​же процедуру придется пройти еще раз.

В сентябре 2018 года ЦИК упростила процедуру голосования для жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Так, украинцы, имеющие прописку на оккупированных территориях Донбасса или в оккупированном Крыму, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Когда состоятся выборы Президента Украины?

8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.



За порядком в день выборов 31 марта будут следить 60 тысяч правоохранителей. На каждом избирательном участке будет по два силовика.



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