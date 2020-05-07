Президентские выборы в Беларуси пройдут в промежутке с 9 по 31 августа

Несмотря на пандемию коронавируса, президентские выборы в Беларуси, так же, как и местные в Украине, никто не собирается откладывать. Более того – в ЦИК Беларуси уже даже определили время проведения выборов.

Они точно пройдут в августе, а вот с точной датой должны определиться депутаты Палаты представителей парламента Беларуси. О том, что выборы должны состояться в промежутке с 9 до 31 августа сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает Интерфакс.

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Центризбирком предложит депутатам несколько вариантов дат для проведения президентских выборов. В любом случае это будет август, не ранее 9 августа,

– уточнила руководительница белорусского ЦИК.

Заметим, что ранее Александр Лукашенко сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", – рассказывал по видеосвязи своему молдавскому коллеге Игорю Додону Лукашенко.

По закону, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. Лукашенко уже не раз заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться согласно конституционным срокам.

Обратите внимание: предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли 11 октября 2015 года. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%. Лукашенко остается президентом Беларуси с 1994 года.