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      Президентские выборы в Словакии: несмотря на все прогнозы, пророссийские кандидаты провалились

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      Зузана Чапутова – лидер президентской гонки в Словакии
      Зузана Чапутова – лидер президентской гонки в Словакии / TASR

      Словацкая ЦИК сообщила, что после подсчета почти 100% голосов в лидерах – Зузана Чапутова. Женщина до сих пор не имела опыта в политике, но известна своим участием в антикоррупционных протестах. А вот пророссийские и ультраправые кандидаты потерпели поражение, хотя социологи прогнозировали обратное.

      Адвокат Зузана Чапутова – представительница партии "Прогрессивная Словакия", которая даже не представлена в парламенте страны. После подсчета 99,88% голосов именно она лидирует на президентских выборах с результатом более 40%. Об этом сообщила DW

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      В случае победы во втором туре Чапутова будет первым в истории Словакии президентом-женщиной. Конкуренцию ей составит заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович, но у него голосов значительно меньше – 18,66%. Второй тур состоится 30 марта 2019 года.

      К слову, выход во второй тур социологи прогнозировали не для него, а для другого кандидата – судьи Высшего суда Штефана Гарабина. Он известен тем, что выступает против членства страны в ЕС и НАТО и открыто демонстрирует пророссийские взгляды. Так же высокий рейтинг имел другой пророссийский кандидат, ультраправый националист Мариан Котлеба, но и он не получил значительной поддержки от населения.

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      Теледебаты кандидатов в президенты Словакии уверенно выиграла Чапутова

      Что известно о Зузане Чапутовой? Популярная в стране адвокат участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцяка.

      Напомним, 27-летний словацкий журналист и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в собственном доме неподалеку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцяк работал перед смертью, он исследовал связи словацких чиновников и предпринимателей с мафией. Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате которых в отставку ушли глава правительства, глава МВД и ряд других чиновников.

      К политическому курсу России Чапутова относится негативно, называет политику Владимира Путина "угрозой не только для Словакии, но и для всей Европы"

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      Теги: Новости политики Словакия
      Источник: 24 Канал
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