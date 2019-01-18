Президентские выборы в Украине: повторит ли Россия американский сценарий голосования за Трампа

С приближением выборов в украинском Facebook становится больше фейковых страниц и политической рекламы, которыми руководят из России. Все потому, что северный сосед пытается вмешаться в ход нашей предвыборной кампании.

Так же, как они это делали на выборах в США и в странах Европы.

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Эксперты рассказывают, что можно создать положительную группу, повести ее 2 месяца, набить аудиторию, а затем изменить позицию.

Такая схема сработала на президентских выборах в США два года назад. Российское агентство интернет-исследований создало десятки фейковых страниц с новостями в Twitter и Facebook.



Дональд Трамп и Владимир Путин

Затем сотни ботов провоцировали к обсуждениям чувствительных для США проблем мигрантов и прав афроамериканцев. Избирателей Клинтон склоняли не идти на выборы, а тех, кто сомневается – голосовать за Трампа. Он сам признал, соцсети помогли ему обойти конкурентку.

Я думаю, если бы не соцсети, меня не было бы в президентском кресле,

– сказал президент США Дональд Трамп.

Тогда сообщение от российских ботов "лайкнули" и распространили более 200 миллионов раз. Руководителя Facebook Марка Цукерберга даже вызвали на слушания в Конгресс США, мол, не предотвратил использование его соцсети в международном преступлении.

С тех пор Марк Цукерберг изменил политику конфиденциальности Facebook. Теперь легко можно исследовать, где создана и кто управляет страницей. После появления этой опции – исчезло немало проукраинских страниц. Однако эксперты успели установить, что их создали в России.



Марк Цукерберг

Пользователи Facebook на днях удалили целую ботоферму, которая работала на украинскую аудиторию. На сотнях страниц призвали против вступления в НАТО и инициировали митинги. На продвижение этих идей потратили 135 тысяч долларов.

В странах, где весной пройдут важные выборы – Индия, Нигерия и Украина – тестируют еще одно новшество. Предвыборную агитацию смогут размещать только те страницы, которые ведут изнутри страны. Это разве что немного уменьшит появление политрекламы из российских аккаунтов. Однако удержать в топе эти страницы –их авторы могут распространяя фейки на дразнящие темы.

Политолог Сергей Гайдай уверен, что украинцы гораздо меньше пользуются соцсетями, чем американцы. Россияне будут влиять на сознание украинцев не со смартфонов

Настоящее русское влияние находится в тех кандидатов, которых финансирует Москва и которые регулярно ездят туда,

– заявил политолог Сергей Гайдай.

Но заодно эксперты советуют избирателям не быть легкомысленными и проверять информацию. Государство пока в борьбе с российскими ботами бессильно. Полномочий блокировать страницы не имеет ни Министерство информполитики, ни киберполиция.