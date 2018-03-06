ДТП с кортежем Порошенко: нарушил ли правила регулировщик

Сначала пропустить колонну машин, а потом посмотреть жив ли человек – беспрецендентные правила патрульной полиции для сопроводительных автомобилей Петра Порошенко.

Об этом сообщил в прямом эфире 24 Канала основатель портала DTP.Kiev Владислав Антонов.

6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen президентского кортежа.

Под колеса элитного авто попал пожилой мужчина. Иномарка, которая совершила ДТП, осталась на месте происшествия. Другие авто кортежа продолжили движение.

В Киеве часто происходят похожие ДТП, где человек неправильно переходит дорогу на светофоре, или в неподходящем месте, тем самым попадая под колеса автомобиля. Когда красное авто притормозило, мужчина попал в "мертвую зону" для водителя кортежа, следовательно, произошло столкновение. Здесь вина обоих, ведь пешеход проигнорировал сигнал регулировщика, перебегая через дорогу,

– отметил общественный активисты Владислав Антонов

Дедушка, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую", которая забрала его в больницу. По словам медиков, пострадавший получил травмы средней тяжести.

Что по поводу сотрудника патрульной, то он должен был обеспечить проезд колонны, и после этого уже подойти к мужчине, убедившись, что он дышит, и что не требуется срочная реанимационная помощь, а дальше вызвать скорую помощь. Его действия не нарушали правила дорожного движения, ведь это могло быть намеренное ДТП, соответственно, здесь соблюдаются строгие правила, где кортеж должен продолжать движение, не зависимо от каких-либо факторов,

– прокомментировал далее Владислав Антонов

Напомним, во вторник, 27 февраля, в Кракове лимузин, в котором ехал президент Польши Анджей Дуда, попал в дорожно-транспортное происшествие.