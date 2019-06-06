Президентский самолет заберет из Грузии 10 детей, мать которых подозревают в торговле детьми

В Украине уже вечером 5 июня вернутся 10 детей, которых мать хотела вывезти в Абхазию. Правоохранители подозревают ее в торговле детьми, поскольку почти все они – 2017 и 2018 рождения.

В Грузию вылетел президентский самолет, на котором вернутся дети, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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В страну также прибыла группа уполномоченных представителей органа опеки и попечительства и представитель МИД. Уполномоченный Главы государства по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями генпрокурора Грузии, главы МВД и представителями правительства сообщил, что дети вернутся вечером 6 июня.

Прокуратура Грузии дала письменное согласие на передачу 10 детей задержанной на грузино-абхазской границе украинки, об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Продолжаются процедуры согласования с Турцией, Болгарией и Румынией о предоставлении разрешения полета над их территориями. Предварительно, самолет вылетит сегодня ночью, или завтра утром,

– написала она

Отметим, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы. Грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка украинки.

Что еще известно об этой семье?

На сайте президента Украины указано, что Сусляки уехали в Россию в 2018 году из-за проблем с бизнесом главы семейства. Газета "Факты" отмечает, что Сусляк – скандально известный в Украине бизнесмен.

Юрий и его жена являются совладельцами компании, связанной со строительными аферами, сообщается на сайте инициативной группы обманутых инвесторов одного из кооперативов в Одессе. Убытки, причиненные членам этого кооператива, составляют не менее 124 миллиардов гривен, говорится в решении Киевского райсуда Одессы.

Почему украинку обвиняют в торговле детьми?

37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Все они по документам являются ее детьми. Детей Юлия планировала вывезти в Абхазию. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка из 10 – 2017 рождения, а еще трое – 2018 рождения. В семье объясняют, что хотели иметь много детей.



Однако из-за здоровья матери, которой после рождения трех старших поставили диагноз бесплодие, пришлось обратиться к услугам сурагатних мам. По версии грузинских правоохранителей, украинка этих детей купила в Украине, а в непризнанную Абзахию везла на продажу.