Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори

Правителі в усі часи любили гороскопи та шаманів з бубнами. До послуг астрологів та екстрасенсів зверталися і Гітлер, і Черчилль, і Рузвельт, і Рейган. Та якщо вже ХХ століття не цуралося надприродного, то чим далі вглиб віків – тим більше згадок про наближених до королів та королев провидців і звіздарів.

Згадати хоча б знаменитого доктора Ді – фаворита англійської королеви Єлизавети І та її придворного астролога. Доктор Ді вправлявся у кабалі та викликанні духів, а перед Єлизаветою успішно служив її зведеній сестрі Марії І Кривавій. Бігати від одного покровителя до іншого звіздарі любили і раніше, а зараз – й поготів. В давні часи їх, бувало, страчували за зраду. Зате тепер їм повне роздолля – ніхто не потягне за плаху за невірний прогноз. Ба навіть більше: ще заплатять за згадування потрібного імені. Бо піар є піар.

Не щастить з Тельцем – пощастить зі Стрільцем

До одного з фаворитів нинішніх перегонів (а, точніше, до фаворитки, якщо вживати фемінітіви) колись дуже тяжів російський астролог Павло Глоба. Він передбачив президентство для Юлії Володимирівни Тимошенко ще у 2009 році. Втім, він же передрік і перемогу на президентських виборах Гілларі Клінтон, і чудесний порятунок Саддама Хусейна, і військовий переворот в Росії в жовтні 2012-го, і глобальну економічну кризу-2013-2014, і багато інших нісенітниць.

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У Тимошенко трохи не той знак, котрий потрібен Україні. На Турівській, вочевидь, не додивилися, і ЮВТ "балотується" від Стрільця

Нині ж один з його, слід думати, послідовників та учнів – такий собі Ігор Нікішин, котрий очолює Український астрологічний інститут імені Глоби, робить ставку на іншого кандидата. На запитання читача сайту "Главред", "чи може в Україні до влади прийти не політик, а людина з шоу-бізнесу?", Нікішин відповідає так:

Така ймовірність є, і це був би далеко не найгірший варіант. Якщо ви маєте на увазі Святослава Вакарчука, то у нього дуже непогані перетини з астрологічної картою України. Він по знаку народження Телець, а українська нація традиційно співвідноситься з цим знаком Зодіаку. Зауважте, що у нас ще не було жодного лідера державного масштабу, народженого під Тельцем. Це говорить тільки про те, що жоден з наших політиків за всі роки незалежності України не висловлював інтересів народу.

Однак Вакарчук не йде в президенти, а це означає, що Україні доведеться зачекати на того, хто здатен висловити інтереси її народу. Хоча, може, якщо не пощастило із Тельцем, то пощастить зі Стрільцем? Від цього знаку у нас балотується все та ж Юлія Володимирівна. А вона не лише Стрілець, у неї ще й Юпітер у 12-му домі. Як би це не перекладалося на нормальну мову – шанси у ЮВТ є. Про це віщає з Відня доктор Олександр фон Кальтенберг.

Він же додає, що Тимошенко слід бути обережною: Меркурій у асценденті припадає на знак Овна – саме під цим знаком в Україні пройдуть два тури президентських виборів. Це означає нечесність, брехню, лицемірство. Іншими словами, у Тимошенко перемогу можуть спробувати вкрасти обманним шляхом. Що ж до Володимира Зеленського, то, на думку фон Кальтенберга, зірки для цього кандидата складуться позитивно тільки в жовтні.

А от Юрію Бойку, стверджує астролог, взагалі нічого цікавого не світить – ані навесні, ані восени. Зате Олександр Вілкул може отримати високе крісло у виконавчій чи законодавчій владі – вже при новому президенті і при новій Верховній Раді. Так, принаймні, ситуацію бачать у Відні.

"Не якийсь там Рак, як Янукович"

Та поки одним звіздарям бракує Тельців, інші моляться на Водоліїв. "Стрілець (читай: Тимошенко) точно проходить у другий тур. Ну, а Водолій (Зеленський) – це все наше майбутнє. У знаку Стрільця зараз Юпітер – символ влади і успіху, що може говорити про те, що вибори виграє саме Стрілець – в другий тур вийде точно", – заявляє Влад Росс.



Хтось проводить паралелі між Зеленським та Рейганом, а хтось – між Зеленським та Наполеоном. Обидва, мовляв, реформатори.

Але вихід у другий тур – це ще не все. "Мій прогноз такий: до влади в Україні прийдуть зовсім нові лідери, – просторікує Росс далі. – Оскільки Уран входить в зодіакальний знак Тельця з 8 березня, він буде перевертати ситуацію в нашій країні. Адже Україна генетично пов'язана саме з цим знаком Зодіаку – Тельцем. У такому положенні Уран перебуватиме в наступні сім років. Це означає, що владу отримають абсолютно нові люди, нові лідери. Можливо, президентом України стане людина, народжена під знаком Водолія (а ми живемо в епоху Водолія), і з цього моменту почнеться великий-великий стрибок зростання і розвитку нашої країни. В цьому випадку ми самі не помітимо, як через сім років опинимося в Євросоюзі. В епоху Водолія президент, народжений під знаком Водолія, – ​​це було б непогано".

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Власне, зірки вчать, що перелестити краще, аніж недолестити. А тому Влад Росс оповідає й таке: "обрання Зеленського означатиме знищення всіх схем корупції. Він може здійснити такі реформи, які були не під силу іншим, оскільки Водолій – це реформатор, він людина своєї епохи. Йому вдасться повністю знищити всіх корупціонерів і олігархів (…). Люди невеликого зросту, як Наполеон, часто добрі в реформуванні. Наполеон майже повністю зруйнував монарший режим в Європі, провів безліч реформ. Ось і Зеленський – це та людина, яка може просто до невпізнання змінити нашу країну. Повторюся, саме Водолій – знак реформ, а не який-небудь Рак, як Янукович".

Отож, Зеленський – майже реінкарнація Наполеона, Тимошенко – теж "стрільчиха" нівроку, а що у нас із Петром Порошенком? Планети шепчуть, що він той ще фальсифікатор та маніпулятор.

Досить просто всіх купити, ту ж Виборчу комісію. З таким розташуванням планет в гороскопі у Порошенка вишикуються Меркурій і Нептун на момент виборів, йому легко може вдасться сфальсифікувати все: спочатку протягнути себе в другий тур разом з Юлією Тимошенко, а потім її обіграти", – бідкається Росс.



Чинного президента менше люблять астрологи, зате більше – букмекери. У них Порошенко – фаворит, принаймні, поки що.

І заганяє останній цвях у домовину демократії: "Зірки можуть сприяти одним людям, а інші за допомогою "бабла" міняють все – проти "бабла" не попреш".

Секстиль із тригоном їдуть транзитом

Бабло, таким чином, перемагає не лише добро, воно ще й стирає начерк долі, визначений розташуванням зірок та планет. Це має бути доволі прикрим для Космосу, але сказано ж: є речі, проти яких "не попреш". Хоча, на думку порталу Astroobserver (котра не збігається з точкою зору Влада Росса), Юлія Тимошенко не потрапляє до другого туру – а все чому? Тому що "транзит Юпітера і Сонця", котрий спостерігався в листопаді-грудні й співпав з найвищим рейтингом ЮВТ, більше не повториться. Тим більше, що зараз "Сатурн з'єднується з Венерою і Сатурном" – що б це не означало.

Про кандидата Зеленського на цьому ресурсі також сказано чимало цікавого ("Венера, а також Сонце, Меркурій і Юпітер з'єднані з Сатурном Зеленського і мають секстиль від його Юпітера і 135* від Меркурія"), але прикметним є інше. Сайт Astroobserver приділяє увагу й непрохідному Ігорю Смешку, котрий – як і Зеленський – є також своєрідною електоральною сенсацією, але – серед кандидатів другого або й третього ешелону. Хто й навіщо розкручує Смешка – окрема тема для роздумів. Для астрологів же важливим є те, що Смешко "має просто чудові транзитні показники (тригон транзитного Юпітера до кількох натальних планет)".

Цей самий "тригон Юпітера" забезпечить Смешку "досить таки відчутний результат" і навіть проштовхне його у п'ятірку переможців, стверджує цитоване джерело. Зіркам, вочевидь, видніше, хоча тут, на Землі, дехто нахабно стверджує, що Смешко – лише технічний кандидат Зеленського, чиє покликання – відкусити бодай пару відсотків рейтингу від підтримки Порошенка. Ось так просто, а Юпітер у 12-му домі чи коаліція Венери з Юпітером тут зовсім ні до чого. Хтозна.

Тим часом дехто з астрологів робить прогнози і простіші, і менш конкретні. Наприклад, доктор астропсихології і інтегративної психологи Олена Осипенко говорить, що "вибори (і президентські, і парламентські) пройдуть в сприятливі астрологічні періоди, тому для України як для країни – це дуже добре. У період президентських виборів очікується жорстка боротьба між кандидатами. Вона пов'язана з тим, що стара система може не захотіти віддавати свої права новій прогресивній силі, яка цілком може з'явитися на політичній арені", – зазначає зірковий експерт, знову м'яко підводячи читача до дилеми між "старим" і "новим".

Для України перші чотири-п'ять місяців року будуть досить напруженими. Це може бути пов'язано з передвиборчою кампанією, боротьбою, яка в нашій країні проходить досить складно, агресивно. А ось з другої половини травня і до листопада 2019 року досить спокійний період буде відчувати народ України, відносно стабільний. Кінець року може розкрити хороші можливості для нашої країни в міжнародному співробітництві,

– обіцяє Осипенко. Що ж, як то кажуть, дай нам Бог (і ретроградний Меркурій).

Між тим поки хтось заглядає у небо, хтось – робить бізнес на ставках. Букмекерська компанія "Фаворит" станом на 31 січня головним претендентом на перемогу визначала Петра Порошенко – коефіцієнт на його перемогу складав 1,90. На другому місці була Юлія Тимошенко з коефіцієнтом 2,35, а замикав трійку Володимир Зеленський – 4,70. Минуло півмісяця, і ситуація змінилася: букмекерська контора Bwin у лютому підвищила ставки на Зеленського – до 3 до 1 (з 4 до 1), а от ставки на Юлію Тимошенко знизила — 3,75 до 1 (з 2,9 до 1). Таким чином, Зеленський опинився на другому місці. Ставки ж на перемогу Порошенка залишилися такими ж — 1,95 до 1.

Але ще не вечір. Зірки виглядати зарано, та й букмекери можуть не раз змінити ставки. Весь Зодіак застиг у напруженому чеканні: що то буде з Україною після 31 березня? На щастя чи на нещастя, але цього не знає ніхто. Навіть вищі силі та їхні земні служителі.