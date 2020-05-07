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      Президенты не понимают, как управлять государством, поэтому бегают за олигархами, – журналист

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      Рінат Ахметов та Ігор Коломойський
      Рінат Ахметов та Ігор Коломойський / Колаж 24 каналу

      Каждого украинского президента в частности и власти в целом всегда связывают с олигархами. Более того, неоднократно находили доказательства их так называемого сотрудничества. Главный редактор ЦЕНЗОР.нет Юрий Бутусов отметил, что проблема в том, что президенты, которые приходят к власти, не умеют управлять государством, а потому бегают за олигархами.

      Про це Юрій Бутусов розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Політ.бюро". Також він висловив думку, що в Україні склалась ситуація, коли олігархи потрібні кожній владі, адже "вона безпорадна, недієздатна та просто смішна".

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      "Вони не розуміють як керувати державою, тому бігають за олігархами з протягнутою рукою і кажуть, мовляв, допоможіть, бо ми нічого не розуміємо в управлінні країною – хоть щось нам дайте, щоб ми показали по телебаченню", – сказав Юрій Бутусов.

      Він зазначив, що олігархи залишаються при всіх президентах.

      Проблема в тому, що до керування державою приходять люди, які не мають бажання відбудовувати інститути, створювати стратегії і реалізовувати їх,
      – запевнив Бутусов.

      "Прийшов президент Зеленський і перед ним був складний вибір – що робити з Ахметовим? Якщо Порошенко врівноважував Ахметова іншими структурами, до прикладу, Кононенком, то Зеленський вирішив врівноважити Ахметова Коломойським", – ствердив журналіст.

      бутусов
      Юрій Бутусов / Фото Укрінформ

      За його словами, усі президенти, за прикладом Леоніда Кучми, спираються на наближених олігархів, бо у них вже все "відбудовано".

      "У них свої вертикалі, свої шматки влади у всіх інститутах, свої телеканали, юристи, суди. Олігархи можуть впроваджувати комплексно будь-які рішення. Президенту потрібно лише не заважати – кивнути і все. Є політичний дах – вперед", – зауважив Бутусов.

      Автор: Дарья Кудимова, Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Владимир Зеленский Игорь Коломойский Ринат Ахметов
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