"Укрзализныця" начинает программу лояльности для пассажиров поездов Интерсити+. Цена на билет теперь будет зависеть непосредственно от количества дней, которые остались до отправления.

Новая программа лояльности от "Укрзализныци" будет действовать только для пассажиров, путешествующих первым классом. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграмме.

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Для пассажиров Интерсити + предусмотрены следующие скидки:

40% от стоимости билета – если его приобрели за 90 – 30 дней до путешествия;

10% от стоимости билета – если его приобрели за 24 – 15 суток до путешествия.

УЗ запустит дополнительные поезда до 24 августа

"Укрзализныця" также сообщила, что ко Дню Независимости готовит для пассажиров приятный сюрприз: дополнительные поезда Интерсити+ из Киева в Харьков и в обратном направлении. Дополнительные поезда будут курсировать 21, 22 и 24 августа.

Безопасность пассажиров теперь главный приоритет УЗ

В поездах "Укрзализныци" отныне будут заботиться о том, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и во время путешествия не боялись за свою жизнь и здоровье. Совместно с полицией сотрудники УЗ готовятся представить программу действий для обеспечения безопасности пассажиров, находящихся в поездах. Причиной таких реформ в сфере безопасности стало нападение на Анастасию Луговую в вагоне поезда Мариуполь – Киев.