Полиция провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных средств при строительстве Подольского моста в Киеве. По предварительной информации, из бюджета украли 80 миллионов гривен.

У фигурантов дела провели обыски и изъяли документы

Досудебное расследование по делу началось в мае 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.

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О нарушениях сообщила Государственная аудиторская служба Украины.

Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ во время строительства столичного Подольского моста,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Часть бюджетных денег вывели в теневой оборот

В течение 2019 – 2020 годов фигуранты дела заключили соглашения с шестью фирмами общей стоимостью свыше 4 миллиардов гривен. Деньги перевели субподрядчикам. При этом работы не проводили, а часть средств вывели в теневой оборот.

Правоохранители провели 17 обысков у предполагаемого организатора махинации и исполнителей. Полиция изъяла документы и носители информации, которые направили на экспертизы.

Обратите внимание! Фигурантам дела инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.