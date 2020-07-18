На строительстве Подольского моста в Киеве нажились на 80 миллионов: полиция проводит обыски
Полиция провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных средств при строительстве Подольского моста в Киеве. По предварительной информации, из бюджета украли 80 миллионов гривен.
У фигурантов дела провели обыски и изъяли документы
Досудебное расследование по делу началось в мае 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.
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О нарушениях сообщила Государственная аудиторская служба Украины.
Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ во время строительства столичного Подольского моста,
– говорится в сообщении Нацполиции.
Часть бюджетных денег вывели в теневой оборот
В течение 2019 – 2020 годов фигуранты дела заключили соглашения с шестью фирмами общей стоимостью свыше 4 миллиардов гривен. Деньги перевели субподрядчикам. При этом работы не проводили, а часть средств вывели в теневой оборот.
Правоохранители провели 17 обысков у предполагаемого организатора махинации и исполнителей. Полиция изъяла документы и носители информации, которые направили на экспертизы.