"При чем здесь Тимошенко": ветеран АТО гневно высказался об агитации на съезде "Батькивщины"

1 лютого ветеранська спілка збирає конференцію, аби висловити своє ставлення до участі військових у так званому "Форумі єднання" Юлії Тимошенко, де вона заявила про намір стати Президентом України.

Об этом в прямом эфире рассказал инициатор конференции, волонтер и ветеран АТО конференции Влад Грищенко.

Читайте также: Хочешь агитировать – сними форму: о присутствии военных на форумах Порошенко и Тимошенко

"В последние дни ко мне много звонили жены погибших в Донецком аэропорту, которых дети получили награды. В них один вопрос – им тоже отдавать награды? Поймите, нельзя спекулировать на памяти погибших. Поэтому мы все собираемся в Кризисном центре, чтобы выразить свое мнение. Если ты поддерживаешь какого-то кандидата, то, пожалуйста, сними награды, форму, а тогда высказывай свое гражданское мнение без манипуляций, – пояснил Грищенко.



Военные на съезде Тимошенко

Он также отметил, что те, кто находится на фронте права голоса не имеют. Они не участвуют в выборах. Голосуют только военные, которые находятся в месте дислокации по частям. Большинство не имеет возможности проголосовать.

Все ребята выражают недовольство этим поступком. Военные, которые были на съезде, не имеют права говорить, что Тимошенко является киборгом. Ведь так назвали тех, кто действительно стоял в Донецком аэропорту. А к чему здесь Юлия Владимировна?,

– эмоционально высказался ветеран АТО.

По его информации, среди 42 человек, которые вышли на сцену, были только трое защитников Донецкого аэропорта.



Среди 42 военных, только трое защищали Донецкий аэропорт

22 января на съезде партии "Батькивщина", где Юлия Тимошенко объявила о своем намерении идти на пост Президента Украины, присутствовали и военные. Половина батальона ветеранов из разных подразделений в форме вышли на сцену и "пели оды" Юлии Владимировне.

Кто категорически не имеет права участвовать в предвыборной агитации?• Лица, которые не являются гражданами Украины.

• Органы исполнительной власти и их работники.

• Органы местного самоуправления и их работники.

• Правоохранительные органы и суды и их работники – в рабочее время.

* Члены избирательных комиссий при исполнении непосредственных обязанностей на срок осуществления полномочий.

Что стоит знать о Юлии Тимошенко: видео