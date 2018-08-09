При каких ситуациях стресс может быть очень полезным

В стрессовых ситуациях человек лучше усваивает негативную информацию, а это в свою очередь помогает объективно оценить риски для здоровья и жизни. Зато в покое человек более склонный к восприятию лишь "хороших новостей".

К такому выводу пришла группа ученых из Университетского колледжа Лондона, передает ресурс Journal Of Neuroscience.

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Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперимент с участием 35 человек, которых разделили на две группы.

Так, первая часть добровольцев должна была решить 6 математических задач за 30 секунд и выступить с докладом на малознакомую тему. На вторую же ждали простые письменные упражнения.

Кроме того, все участники исследования должны были вспомнить непростые ситуации из прошлого и оценить их.

В итоге выяснилось, что стресс влияет на критическое мышление – люди в состоянии покоя воспринимают, прежде всего, положительную информацию, а те, кто подвержен стрессу, усваивают сведения негативного толка.

Дело в том, что первая группа находилась в большем стрессе, чем вторая, поскольку ее участники лучше запомнили свои действия во время переживаний, а также смогли вспомнить пережитые в прошлом отрицательные моменты. Зато так называемая "спокойная группа" не сумела воспроизвести свои действия, однако они вспомнили положительные моменты из своей жизни.

Также для чистоты эксперимента в нем приняли участие 28 пожарных, которым дали те же задачи, выводы экспертов подтвердились.

К слову, согласно результатам исследования, около 70% украинцев страдают от фобий, а это может вызвать болезни сердца, сосудов и даже привести к появлению язвы.

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