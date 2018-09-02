При каких условиях овсянка не будет вредить Вашему здоровью

Овсянка – очень популярный продукт и диетологи советуют его потреблять всем, кто заботится о своем здоровье. Правда, она еще может быть и вредной – в частности, негативно влияет на красивую фигуру.

Как выяснила группа ученых-диетологов из США, чтобы взять всю пользу от овсяной каши, ее следует употреблять и готовить правильно, пишет ресурс Healthy Style.

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Поэтому, предлагаем Вам три простых правила, чтобы овсянка не вредила Вашему здоровью.

– Овсянку следует употреблять только на завтрак, но не более четырех столовых ложек за один прием. Дело в том, что эта каша богата углеводами, а их большое количество способствует появлению лишних килограммов и жировых отложений. Поэтому, если хотите иметь красивую фигуру или хотите быстро похудеть, возьмите это обязательно во внимание.



– Овсяная каша полезна только в том случае, если употреблять ее только как классическую постную, а не превращать в мюсли, добавляя значительную порцию масла, несколько ложек сахара, шоколад, мед и другие сладости. Таким образом, обо всех ее ценных качествах можно забыть, а лишний вес и объем в области талии быстро дадут о себе знать.



– Не забудьте посоветоваться с врачом, если хотите перейти на овсянку и принимать эту кашу каждое утро. В случае некоторых заболеваний желудочно-кишечного сферы, овсяная крупа будет скорее Вашим врагом, чем другом. Если же ничем не болеете и принимаете ее правильно, то благодаря овсянке получите красивую фигуру, а также профилактику гипертонии и диабета.

К слову, диетологи рекомендуют завтракать овсяной кашей не чаще, чем один раз в 2-3 дня, ведь она вымывает кальций из организма.