При каких условиях Украина рассмотрит альтернативы минскому процессу

Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы или затянется процесс разведения войск.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску", – сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, сообщает пресс-служба МИД.

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Это может быть миротворческая миссия. Впрочем это не будет означать, что мы выходим из общего минского процесса,

– добавил министр.

Пристайко также отметил, что война на востоке Украины может перейти в замороженный конфликт.

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", – сказал глава МИД.

В конце декабря Пристайко заявил, что в минские соглашения достаточно легко могут быть внесены коррективы. По его словам, для этого нужно лишь желание стран-подписантов.

Что касается выборов на оккупированном Донбассе, то в декабре помощник президента Андрей Ермак заявил, что вероятность этих выборов будут рассматривать уже после следующей встречи в нормандском формате, запланированной на апрель 2020 года.