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      При каком условии цены на газ не вырастут

      91 Читати новину українською
      Как формируются цены на газ
      Как формируются цены на газ / firtka.if.ua

      Правительство должно не только устанавливать цены на газ, но и объяснять, откуда берутся проценты прибыли на него. Неповышение цен может быть только благодаря реформированию, чего сейчас не делает Кабмин. Такое мнение 24 каналу выразила энергетический эксперт Мария Яковлева.

      Эксперт заверила – для нужд населения весь газ добывается в Украине. Себестоимость природного газа украинской добычи составляет 1 700 гривен. Если правительство устанавливает цену на газ, то это государственно-регулируемая цена, подчеркнула Яковлева, правительство должно предоставить экономическое обоснование процента прибыли.

      Читайте детальнее в публикации 24 канала: дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях

      Что изменилось в ценах на газ?​Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине теперь ниже регулируемой государством. Поэтому "Нафтогаз" решил с 1 апреля продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения – по 8 гривен 38 копеек за "куб". Для бытовых потребителей эта цена – 8 гривен 55 копеек. А с 1 мая цена газа для населения составит 9,3 гривны за кубометр.

      Согласно Закону Украины "О ценах и ценообразовании" государственно-регулируемая цена устанавливается с учетом полного покрытия себестоимости и экономически обоснованному проценту прибыли. Правительство ни разу не даваол обоснование для 300% прибыли в цене 8,5 грн. Формулу цены на газ можно назвать "Кобалев+" – рассчитывается на основании цены импорта Нафтогаза. Чем нарушает норму Закона Украины "О ценах и ценообразовании",
      – пояснила Яковлева.

      Она добавила, что условие МВФ – иметь бездефицитный бюджет страны. А все что касается уровня цены на газ для населения – это "сознательный выбор украинской власти такой слабой политики". По мнению Яковлевой, правительство должно и может навести порядок с ценой на газ согласно Закону Украины "О ценах и ценообразовании". Но не хочет.

      "Власть выбрала путь исключительно повышения цены без проведения реальных реформ. Все реальные перспективы есть у реальных реформ", – убеждена эксперт.

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      сегодня
      2002
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Газ Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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