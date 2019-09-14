При каком условии на Донбассе возможно проводить выборы: заявление Волкера

Местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут происходить только в честной и безопасной среде. Однако, пока таких признаков нет, ведь Россия до сих пор не способствует завершению конфликта.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на форуме YES в Киеве заметил, что самая безопасная среда является основным условием реализации "формулы Штайнмайера" на оккупированной части Донбасса.

Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили

Она заключается в том, что сначала должны быть проведены свободные выборы на оккупированных территориях. После того, в этот же день начнет действовать во временном порядке особый статус Донбасса. Тогда ОБСЕ подтвердит выборы как свободные и справедливые, а особый статус уже будет постоянным.

Но свободные, честные выборы могут состояться лишь в честной и свободной среде, безопасной среде. Для того, чтобы этого достичь, нам надо решать вопросы безопасности – именно здесь будет идти речь о политической воле. Пока Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт,

– сказал Волкер.

Дипломат также надеется, что последние сдвиги, освобождение пленных и динамика, которую демонстрирует президент Зеленский, приведет к прогрессу в будущем.

Кроме того, Волкер отметил, что выполнить Минские соглашения ранее было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности и отсутствия возможностей для реализации первых шагов по проведению свободных и справедливых выборов на Донбассе.

Что говорит о местных выборах на Донбассе власть Украины?​Глава МИД Вадим Пристайко накануне заявил о проведении местных выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, власти хотели бы одновременно провести выборы по всей стране, включая территории Востока, которые временно не подконтрольны Украине. Впрочем, сделать сейчас это не удастся.



Между тем, Президент Владимир Зеленский убежден, что местные выборы должны состояться в оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.