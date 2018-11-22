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      При каком условии Россия не смогла бы начать агрессию в Украине: ответ Порошенко

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Если бы Украина была членом НАТО, то Российская Федерация никогда не решилась бы аннексировать Крым и развернуть вооруженную агрессию на Донбассе.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

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      "Глубоко убежден, если бы мы были членом НАТО, Россия не посмела бы аннексировать Крым и вторгаться на Донбасс. И агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", – отметил глава государства.

      Он убежден, что только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует мир, безопасность, независимость и преодоление бедности.

      Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Это – суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем,
      – добавил Порошенко.

      Также, по его словам, Украина не отступит от этой стратегии и обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом ЕС.

       

      Напомним, 22 ноября Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО. За это решение проголосовали 311 народных депутатов.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Петр Порошенко Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России Евроинтеграция Евросоюз НАТО
      Источник: 24 Канал
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