При каком условии Россия не смогла бы начать агрессию в Украине: ответ Порошенко
Если бы Украина была членом НАТО, то Российская Федерация никогда не решилась бы аннексировать Крым и развернуть вооруженную агрессию на Донбассе.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.
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"Глубоко убежден, если бы мы были членом НАТО, Россия не посмела бы аннексировать Крым и вторгаться на Донбасс. И агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", – отметил глава государства.
Он убежден, что только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует мир, безопасность, независимость и преодоление бедности.
Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Это – суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем,
– добавил Порошенко.
Также, по его словам, Украина не отступит от этой стратегии и обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом ЕС.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО. За это решение проголосовали 311 народных депутатов.