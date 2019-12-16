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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      При любом авторитаризме надо кого-то устранять, – Колиушко о подозреваемых по делу Шеремета

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      Игорь Колиушко / 24 канал

      Ситуация с задержанием подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета достаточно тревожная. Если не будут предоставлены убедительные доказательства вины этих людей, можно считать, что действующая власть склоняется к авторитаризму. А при любом авторитаризме надо кого-то устранять или нейтрализовать.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

      Важно: Убийство Шеремета доведут ли дело до конца

      "Почему эта ситуация тревожная? Я конечно не видел материалов дела. Я вообще не является специалистом в уголовном праве. Но есть много фактов в действиях президента Зеленского за этот период, которые наталкивают на мысль, что или он, или его окружение не против бы подумать, как бы побольше сконцентрировать власти в своих руках", – объяснил Колиушко.

      По его словам, те законопроекты, которые вносят, высказывания Зеленского о парламенте, которые были еще начиная с избирательной кампании, – все они сеют зерна тревоги, что на самом деле эти люди думают или хотя бы обсуждают ситуацию с авторитаризмом.

      И вот если с этой точки зрения посмотреть на все это, то вырисовывается очень  такой тревожный сигнал. Потому при любом авторитаризме надо на кого-то опираться и кого-то при этом нейтрализовать, устранять. И вот если не будет показны убедительные доказательства вины этих людей, я думаю, что будет очень трудно опровергать эти подозрения,
      – отметил Колиушко.

      Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета

      • Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.
      • По основной версии правоохранителей, Шеремета убили для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако эта версия вызвала шквал критики в жизни общества, ведь такое убийство не похоже на дестабилизацию, кроме этого часть граждан не понимает – зачем подозреваемым (ветеранам и волонтерам) делать это.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения. Часть украинского общества возмутилась, поскольку считает, что приведенных доказательств недостаточно (например внешнее сходство, место проживания недалеко от взрыва, телефонные разговоры).

      Видео: что известно о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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