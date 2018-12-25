"При любых обстоятельствах": в РФ гарантировали поставки газа в ЕС независимо от Украины

Россия обеспечит поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу, даже если Москве и Киеву не удастся достичь договоренностей по транзиту до конца 2019 года.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете "Коммерсант".

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Новак отметил, что на поставку российского газа не повлияют никакие обстоятельства.

При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным „Газпромом“ долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами,

–сказал он.

Российский министр также заявил, что "конструктивному диалогу" с Украной якобы мешают разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно поставок и транзита российского газа.

"Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны „Газпромом“ и "Нафтогазом" в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов", – подчеркнул Новак.

Глава российского министерства энергетики утверждает, “Газпром” готов в качестве одной из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе компании.

О сложных отношениях "Нафтогаза" с " Газпромом"

28 февраля 2018-ого Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.



И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.



Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. Но в Минюсте говорят, что это не конец и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.



По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.



Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.